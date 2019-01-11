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Dha İstanbul   -  (Ek Görüntüyle) Fsm'de Makas Kazası Kamerada

1 saat önce

İstanbul DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Dha İstanbul   -  (Ek Görüntüyle) Fsm'de Makas Kazası Kamerada, System.String[]
İstanbul DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı. 

Olay, 22 Aralık 2018'te gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıktı.  Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı öncesi ve sonrası ek görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, DHA, İstanbul, Güncel
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