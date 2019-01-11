Dha İstanbul - (Ek Görüntüyle) Fsm'de Makas Kazası Kamerada
1 saat önce
İstanbul DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
İstanbul
DHA Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, 22 Aralık
2018'te gece saatlerinde Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
--------
-Kaza anı öncesi ve sonrası ek görüntü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:51 Kaynak: DHA
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Burası Arabistan mı?
Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 1002 TL Para Cezası Verildi
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi
Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi