Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

31 dakika önce

- Kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çaldığı öne sürülen kişiyle sürücü arasında kavga çıktı.

DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI, System.String[]

- Kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çaldığı öne sürülen kişiyle sürücü arasında kavga çıktı.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.  Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI KAVGA

Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Kazaya karışan araçlar

-Çalışmalar

-Araçlardaki hasar

-Kavgadan görüntü

-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:25 Kaynak: DHA
İstanbul, Pendik, kavga, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu: AK Parti randevu vermedi, MHP'den dönüş almadık Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı Üreticinin tarlada 1.75 TL'den satamadığı vişne İstanbul'da 10 TL'den satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 15:57:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]