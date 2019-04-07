Dha İstanbul - Ekrem İmamoğlu, Beylik Pazarı'nı Ziyaret Etti

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ, İSTANBUL DHA CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, Beylikdüzü
Beylik Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluşan sohbet eden Ekrem İmamoğlu, daha sonra bir pazar tezgahının üzerine çıkarak, konuşma yaptı. İmamoğlu, Ben, hepinize teşekkür ediyorum. Burası benim evim. Hakkınızı helal edin. Beni çok duygulandırdınız. Göreceksiniz ben, hizmetimin her anında size layık olacağım. Allah, hepimizi korusun. Beni çok duygulandırıyorsunuz. Sevginize layık olacağım. Söz
veriyorum. İlk Beylikdüzü ile buluşacağım, anlaşıldı. Birbirimizi çok özledik dedi. Vatandaşlarla fotoğraf da çektiren İmamoğlu, daha sonra Seyrantepe'de bulunan partisinin İstanbul 2'nci Bölge Seçim Koordiansyon Merkezi'ne geçti.
Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun pazara girişi
-İmamoğlu'nun pazar tezgahı üzerinden vatandaşa seslenmesi
-İmamoğlu'nun pazar yerinden ayrılması
-Genel ve detay görüntüler