DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA (1)
34 dakika önce
EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:51 Kaynak: DHA
EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.
Görüntü Dökümü:
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-Alt geçitten görüntüler
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