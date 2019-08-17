Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA (1)
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DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA (1)

34 dakika önce

EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı.

DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA (1), System.String[]
EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Alt geçitten görüntüler

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DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:51 Kaynak: DHA
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