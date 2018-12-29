Dha İstanbul - Engelli Genç Rehabilitasyon Merkezinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu.
Silivri
'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu.
Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde saat 07.30 sıralarında M.G. (25) yatağında ölü bulundu. Bakım merkezi görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve nöbetçi savcının incelemesi sonucunda, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze aracı çıkışı
-Olay yeri görüntüleri
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:57 Kaynak: DHA
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