Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı (1)

Dha İstanbul - Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı (1)

47 dakika önce

istanbul DHAKartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

Dha İstanbul - Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı (1), System.String[]
istanbul DHA

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmalardan görüntü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:25 Kaynak: DHA

Kartal, DHA, Güncel
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