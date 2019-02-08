Dha İstanbul - Enkazda Yaşam Umudu (2)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHAKartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA



Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Çalışmalardan görüntü



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