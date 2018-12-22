Dha İstanbul - Erdoğan, Mahmut Abbas ile Görüştü
3 saat önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.
Gülseli KENARLI/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs
'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alış verişi de yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye
olarak Filistinlileri haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:54 Kaynak: DHA
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