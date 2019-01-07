Dha İstanbul - Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi (1)
1 saat önce
Haber: Özden ATİK - İstanbul DHAFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin...
Haber: Özden ATİK - İstanbul
DHA
FETÖ'nün 17-25 Aralık
kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem
hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.
Görüntü Dökümü:
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:40 Kaynak: DHA
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