Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi (1)

Dha İstanbul - Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi (1)

1 saat önce

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHAFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin...

Dha İstanbul - Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi (1), System.String[]
Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali"  suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.

Görüntü Dökümü:

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-Eren Erdem arşiv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:40 Kaynak: DHA

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Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi
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