DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)
1 saat önce
Özden ATİK / İstanbul, DHAYargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:27 Kaynak: DHA
Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti. Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi
Görüntü dökümü:
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Sanıkların adliyedeki görüntüsü
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