Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARARIN SAAT 14.00'DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
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DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARARIN SAAT 14.00'DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

41 dakika önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAYargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında kararın saat 14.00 açıklanması bekleniyor.

DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVASINDA KARARIN SAAT 14.00'DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında kararın saat 14.00 açıklanması bekleniyor.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Alparslan Aslan, başka suçlardan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal getirildi. Aralarında Erol Mütercimler, Oktay Yıldırım, Emin Şirin'in aralarında bulunduğu 30'u aşkın tutuksuz sanık ve çok sayıda avukat da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada önceki celse savunmasını hazırlaması için süre verilen tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in avukatı, mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme, avukatın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle mazeretini reddetti. Daha sonra sanık Bedirhan Şinal, savunmasını yaptı. Şinal, "Ergenekon kumpastır. Ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum" dedi. Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti. 
Sanıkların son sözlerini alan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 14.00'e erteledi.

Görüntü dökümü:
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Sanıkların adliyedeki görüntüsü
 


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:12 Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel
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