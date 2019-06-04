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DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN

8 dakika önce

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN, System.String[]

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından cep telefonu görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler


 


- Bezgin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
İtfaiye, Esenyurt, Güncel
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