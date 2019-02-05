Dha İstanbul - Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA



Esenyurt'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.



Esenyurt'ta İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ'ın çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Çalışmanın olduğu cadde



-Önlemler

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