Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

Dha İstanbul - Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

23 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAEsenyurt'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.

Dha İstanbul - Esenyurt'ta İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Esenyurt'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.

Esenyurt'ta İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ'ın çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmanın olduğu cadde

-Önlemler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:01 Kaynak: DHA

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