DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA METROBÜSTE YANGIN (1)
31 dakika önce
İstanbul DHAEsenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:55 Kaynak: DHA
DHA Esenyurt
Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Gönrüntü Dökümü:
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-Yangınla ilgili görüntüler
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