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DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA METROBÜSTE YANGIN (1)

31 dakika önce

İstanbul DHAEsenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı.

DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA METROBÜSTE YANGIN (1), System.String[]
İstanbul DHA
Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Gönrüntü Dökümü:
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-Yangınla ilgili görüntüler


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:55 Kaynak: DHA
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