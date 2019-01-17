Dha İstanbul- Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu (1)
1 saat önce
Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.
Esenyurt
Haramidere Caddesi'nde bir sitedenin kamelya kısmında masanın üstündeki poşetten el bombası ve mermiler çıktı.
Sitenin temizlik görevlisi poşeti farkedince içini açtı. Poşette el bombası ve mermileri gören görevli durumu polise bildirdi. Polis
siteye gelerek kamelya bölümünü güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen uzman ekiplerin çalışması sürüyor
Görüntü dökümü:
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-Sitenin dış görüntüsü
-Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:38 Kaynak: DHA
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