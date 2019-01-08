Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü (1)

Dha İstanbul - Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İStanbul DHAEyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Dha İstanbul - Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İStanbul DHA

Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Havadan canlı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Eyüp, Devlet Hastanesi, Güncel
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