Dha İstanbul - Eyüp Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İStanbul DHAEyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İStanbul DHA
Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Havadan canlı
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:49 Kaynak: DHA
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