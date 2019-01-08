Dha İstanbul - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Edildi; 3 Bina Boşaltıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi.
Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkedildib. Hastanenin arkasında bulunan 3 bina ise boşaltıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Hastaların sevkedilmesi
-Havadan görüntüler
-Boşaltılan hastane
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: DHA
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