Dha İstanbul - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki Çalışmalar Devam Ediyor

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandıEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü.





Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandı



Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü. Çökme sonucunda hastanenin arkasındaki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesilmişti. Elektriği kesilen hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar, çevredeki hastanelere nakil edilerek hastane boşaltıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye jeneratör getirildi. Getirilen jeneratörle birlikte hastanenin acil ve poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Öte yandan tedbir amaçlı hastanenin idare işler ve ek polikliniklerinde bulunduğu C Bloğu da boşaltıldı. Hastane görevlileri binada bulunan malzemeleri ana binaya taşıdı. Ekiplerin istinat duvarının çöktüğü yerdeki çalışmaları devam ediyor.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-



Çöken yerden görüntü



Ekiplerin çalışması



Hastaneye getirilen jeneratörden görüntü



Acilden görüntü



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