Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki Çalışmalar Devam Ediyor

Dha İstanbul - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki Çalışmalar Devam Ediyor

1 saat önce

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandıEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü.

Dha İstanbul - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki Çalışmalar Devam Ediyor, System.String[]


Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü. Çökme sonucunda hastanenin arkasındaki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesilmişti. Elektriği kesilen hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar, çevredeki hastanelere nakil edilerek hastane boşaltıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye jeneratör getirildi. Getirilen jeneratörle birlikte hastanenin acil ve poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Öte yandan tedbir amaçlı hastanenin idare işler ve ek polikliniklerinde bulunduğu C Bloğu da boşaltıldı. Hastane görevlileri binada bulunan malzemeleri ana binaya taşıdı. Ekiplerin istinat duvarının çöktüğü yerdeki çalışmaları devam ediyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-

Çöken yerden görüntü

Ekiplerin çalışması 

Hastaneye getirilen jeneratörden görüntü

Acilden görüntü

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

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