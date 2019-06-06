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DHA İSTANBUL - FATİH'TE HAREKETLİ DAKİKALAR

36 dakika önce

Haber - Kamera: ALPER KORKMAZ / İSTANBUL DHAFatih'te 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi.

DHA İSTANBUL - FATİH'TE HAREKETLİ DAKİKALAR, System.String[]

Haber - Kamera: ALPER KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi. Çok sayıda araca çarparak polislerden kaçan şüpheli sürücü, en son bir araca daha çarpınca durmak zorunda kaldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, Fatih Yusufpaşa mevkinde meydana geldi. Polis şüpheli gördüğü otomobil sürücüsü Mohamed El Monaddame'yi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mahalle aralarında polisten kaçmaya başladı. Çok sayıda araca, motosiklete ve bir polis otosuna çarparak kaçısını sürdüren şüpheli araç girdiği ara sokakta önüne çıkan bir başka otomobile daha çarparak durdu. Polisi alarma geçiren şüpheli, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından görüntü
-Motosikleti ezilen vatandaş ile röp.
-Ezilme tehlilkesi atlatan çocuklarla röp.
-Görgü tanıkları ile röp.
-Yakalanan şüpheli araçtan görüntü
-Sokak ve caddeden görüntü
-Polis araçlarından görüntü
-Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
Polis, Fatih, Güncel
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