Dha İstanbul - Fetö Firarisinin Aracına El Konuldu
42 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHAAvcılar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA Avcılar
'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu. Aracı kullanan yakını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil yediemin otoparkına çekildi. D-100 Karayolu
Avcılar mevkiinde trafik polisleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polis
ekipleri yaptıkları sorgulamada otomobilin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir fizyoterapiste ait olduğunu belirledi. Trafik polisleri durumu Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Aracı kullanan FETÖ firarisinin yakını gözaltına alınırken, otomobil ise Yediemin otoparkına çekildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-polis ekiplerinden görüntü
-aracın götürülüşü
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:58 Kaynak: DHA
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