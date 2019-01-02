Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Fetö Firarisinin Aracına El Konuldu

Dha İstanbul - Fetö Firarisinin Aracına El Konuldu

42 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHAAvcılar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu.

Dha İstanbul - Fetö Firarisinin Aracına El Konuldu, System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHA

Avcılar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin otomobili polis ekiplerince durduruldu.  Aracı kullanan yakını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobil yediemin otoparkına çekildi. 

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde trafik polisleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.   Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada otomobilin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir fizyoterapiste ait olduğunu belirledi. Trafik polisleri durumu Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerine bildirdi. Aracı kullanan  FETÖ firarisinin yakını gözaltına alınırken, otomobil ise Yediemin otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-polis ekiplerinden görüntü

-aracın götürülüşü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:58 Kaynak: DHA

DHA, Polis, Güncel
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