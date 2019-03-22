Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Fetö Soruşturmasında 114 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (1)

Dha İstanbul - Fetö Soruşturmasında 114 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (1)

1 saat önce

İstanbul DHAİstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dha İstanbul - Fetö Soruşturmasında 114 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (1), System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada Ankara ve İstanbul'da "Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri" oluşturulduğu belirlendi. Bunun üzerinede 37 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerinden 108'inin avukatlık yaptığı belirtildi. 137 adreste yapılan operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:16 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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