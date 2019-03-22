Dha İstanbul - Fetö Soruşturmasında 114 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı (1)
1 saat önce
İstanbul DHAİstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
DHA
İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada Ankara
ve İstanbul'da "Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri" oluşturulduğu belirlendi. Bunun üzerinede 37 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerinden 108'inin avukatlık yaptığı belirtildi. 137 adreste yapılan operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
--------
-Arşiv
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:16 Kaynak: DHA
FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı
CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar