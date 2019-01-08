Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Fetö Üyeliği Suçundan Yargılanan Eski Savcının 15 Yıla Kadar Hapsi Talep Edildi

Dha İstanbul - Fetö Üyeliği Suçundan Yargılanan Eski Savcının 15 Yıla Kadar Hapsi Talep Edildi

2 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Dha İstanbul - Fetö Üyeliği Suçundan Yargılanan Eski Savcının 15 Yıla Kadar Hapsi Talep Edildi, System.String[]
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kaplan hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan getirildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanık Hüseyin Kaplan'ın  FETÖ'nün 2014 HSYK seçimleri öncesi oluşturduğu gizli  haberleşme ağıyla HSYK üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının alacağı  muhtemel oyları hesaplamak ve çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların  seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla örgüt içi iletişim programı Bylock'u  kullandığı belirtildi. Sanık Kaplan'ın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsini talep edilirken; "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Kaplan'ın FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock isimli kriptografik haberleşme programı kullanıcısı olması, kuvvetli suç şüphesi, kaçacağı yönünde somut olgular bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanığın esas hakkındaki savunmasını yapması için ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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