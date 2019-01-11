Dha İstanbul - Fsm'deki Kazadan Yeni Görüntüyle Yeni Ayrıntılar

İstanbul DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul DHA



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde hızla ilerleyen aracın önünde aniden yavaşlayan cipe çarpmamak için şerit değiştirince kaza meydana geldiği görülüyor.



Olay, 22 Aralık 2018'te gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., aynı şeritte ilerleyen bir cipin aniden yavaşlaması üzerine direksiyonu sağa kırıyor. Ancak yavaşlayan cipin sürücüsünün de sağ şeride geçmesiyle direksiyonu sol şeride kıran A.T. kamyonun altına girerek takla atıyor. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabiliyor. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıkıyor. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaşıyor. Trafiğin durmasıyla A.T. yeniden aracının başına geliyor. Kazaya karışan kamyonetin sürücünün de olay yerine gelmesiyle kısa süreli tartışma yaşanıyor. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi olan 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza anı öncesi ve sonrası ek görüntü

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