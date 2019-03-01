Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Galata Kulesi, Yeşilay Haftası Nedeniyle Yeşile Büründü

Dha İstanbul - Galata Kulesi, Yeşilay Haftası Nedeniyle Yeşile Büründü

45 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.

Dha İstanbul - Galata Kulesi, Yeşilay Haftası Nedeniyle Yeşile Büründü, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yeşil olarak aydınlatılan Galata Kulesi

-Kuleye yansıtılan Yeşilay yazısı

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

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