Dha İstanbul - (Geniş Haber) Emniyet ve Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu
9 dakika önce
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul'da polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 850 kilogram eroin ile 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul
DHA
İstanbul'da polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda 850 kilogram eroin ile 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonları İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, twitter hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya polisin yaptığı operasyonla ilgili "İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekiplerimizin Sultanbeyli
ve Sarıyer
'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
Jandarmanında bir TIR'a operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerimizin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram uyuşturucu Skunk maddesi yakalanmış; 3 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, polis ve jandarmayı başarısından dolayı kutladı.
Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı
-Ele geçirilen skunk'ın görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:54 Kaynak: DHA
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