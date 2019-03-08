Dha İstanbul - (Geniş Haber) Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAİstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA



İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.



Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetleri işleyen Gürkan ve olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.



Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan zıhrlı araca bindirildi. 5 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Zanlı ve beraberindeki 4 kişinin çıkışı



-Zanlının zırhlı polis aracına bindirilmesi



-Araçların gidişi

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Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

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