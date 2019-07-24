DHA İSTANBUL- GÜNAY'IN ESKİ SAHİBİ GÜNAY TUNCEL ÖLDÜ
27 dakika önce
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul
'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.
Görüntü Dökümü:
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-Tuncel'in fotoğrafları
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