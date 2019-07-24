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DHA İSTANBUL- GÜNAY'IN ESKİ SAHİBİ GÜNAY TUNCEL ÖLDÜ

27 dakika önce

GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.

DHA İSTANBUL- GÜNAY'IN ESKİ SAHİBİ GÜNAY TUNCEL ÖLDÜ, System.String[]
GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti.
Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi  Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.


Görüntü Dökümü:
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-Tuncel'in fotoğrafları


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
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