Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Güngören'de Fabrika Yangını (2)

Dha İstanbul - Güngören'de Fabrika Yangını (2)

25 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHAGüngören'de bir fabrikada yangın çıktı.

Dha İstanbul - Güngören'de Fabrika Yangını (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK  - İstanbul DHA

Güngören'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yangından görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Güngören, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!

CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:47:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Güngören'de Fabrika Yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]