Dha İstanbul - Güngören'de Fabrika Yangını (2)
25 dakika önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHAGüngören'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul
DHA Güngören
'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Yangından görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:22 Kaynak: DHA
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!
CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi