Dha istanbul haber taip gündemi

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14.30-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:44 Kaynak: DHA
14.30
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.Çırağan Sarayı-Balo Salonu
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