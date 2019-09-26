Dha istanbul haber taip gündemi

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43 dakika önce

14.30-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

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14.30
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.Çırağan Sarayı-Balo Salonu


Mustafa Varank, Fatih Dönmez, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:44 Kaynak: DHA
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