Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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10 dakika önce
19.00-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tertip edilen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.
19.00
-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tertip edilen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.
11.00/12.30
-İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi Açılışı'na katılacak. İmamoğlu, bayram resepsiyonu nedeniyle Ermeni Patrikhanesi'ni ziyaret edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25 Kaynak: DHA
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