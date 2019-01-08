Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10 dakika önce

19.00-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tertip edilen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.

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19.00

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tertip edilen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.

11.00/12.30

-İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi Açılışı'na katılacak. İmamoğlu, bayram resepsiyonu nedeniyle Ermeni Patrikhanesi'ni  ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

İmamoğlu, Binali Yıldırım, Güncel
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