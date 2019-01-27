Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

14.15/14.30/15.45/18.00-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çamlıca Gişeler'de İstanbul İl Başkanı tarafından karşılandıktan sonra TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret edecek.

14.15/14.30/15.45/18.00



-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çamlıca Gişeler'de İstanbul İl Başkanı tarafından karşılandıktan sonra TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ı Kavacık Seçim Ofisi'nde ziyaret edecek. Partisinin il başkanlığını ziyaret edecek Bahçeli, akşam yemeğinde Yeşilköy WOW Otel'de teşkilatıyla bir araya gelecek.



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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- BEYOĞLU'NDA VİNÇ DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPANDI



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL,



Beyoğlu'nda vinç virajı alamayarak devrildi. Sürücü hafif şekilde yaralanırken yol trafiğe kapandı. Kaza, Perşembe Pazarı Tershane Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Ecevit Aktürk yönetimindeki vinç, cadde üzerinde seyir halindeyken Aksaray istikameti köprü altında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Vinçin devrilmesi nedeniyle Tersane Caddesinden Aksaray istikametine ulaşımın kapandı. Vinçin kaza yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü



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-Trafik polislerinden detay görüntü



-Devrilen vinçten görüntü



-Yolun trafiğe kapanması



-Genel ve yakın detaylar



27.01.2019 - 07.25 Haber Kodu : 190127014



27.01.2019 - 07.46 Haber Kodu : 190127015



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2- AVCILAR'DA TERK EDİLMİŞ BİNADA BİR KİŞİ YANARAK ÖLDÜ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,



Avcılar'da terk edilmiş bir binanın zemin katında madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, belden yukarısı yanarak yaşamını yitirdi.



Olay,dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki terk edilen 5 katlı Apaydın Apartmanı'nın zemin katında meydana geldi.



Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yanında iddiaya göre, Arapça konuşan bazı kişiler de olduğu sırada alevler içerisinde kalınca feryat ederek yardım istedi. Feryatları duyan çevredekiler bidon ve kovalarla su taşıyarak belden yukarısı yanan 30 yaşlarında olduğu sanılan kişinin üzerine boşaltarak söndürmeye çalışırken Emniyet Müdürlüğü, itfaiyeye ve 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve 112 ekipleri kısa sürede gelirken, adamın yanarak öldüğü tespit edildi.



Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği araştırılan ölen kişinin madde bağımlısı olduğu olasılığı üzerinde duruyor. Soruşturmaya devam ediliyor. Terk edilen 5 katlı binanın da, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verildiği ancak, daha sonra bina sakinleri arasında anlaşmazlık çıkması nedeniyle yıkılamadığı öne sürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntüler



-Yanan adamın görüntüleri (Amatör kamera)



-Görgü tanıklarının anlatımı



-Cenazenin çıkarılışı



-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri



-Genel ve detaylar



27.01.2019 - 00.16 Haber Kodu : 190127004



27.01.2019 - 01.24 Haber Kodu : 190127009



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(ÖZEL)



3- DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINDAN DÖKÜLEN TAŞLAR TEHLİKE SAÇIYOR



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen taşlar dökülmeye başladı. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için ise tehlike oluşturuyor.



İstanbul'un en görkemli yapılarından biri olan Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ndeki Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarında dökülme meydana geldi. 163 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen bölümlerden bazıları düştü. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için tehlike oluşturmaya başladı.Düşen taşların kaldırımda yürüyen insanlar için tehlike oluşturduğunu belirten Şahin Karakaya, "Burası insanlar için riskli, yürüyen çok fazla insan var. Ben önlem alınması taraftarıyım" dedi. Yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Mimar Hatice Köseler, "Bu yolu sık sık kullanıyorum. Dökülen yerler var. Onlar ciddi anlamda insanlar için sıkıntı çıkarabilir" diye konuştu



Görüntü Dökümü:



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-Dolmabahçe Sarayı duvarının hasar gören kısmı



-Kaldırımda yürüyen vatandaşlar



-Duvardan düşen taşların bir kısmı



-Vatandaşlarla röp.



-Genel ve detaylar



26.01.2019 - 16.20 Haber Kodu : 190126154



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4- KADIKÖY'DE VENEZUELA'YA DESTEK EYLEMİNE BÜYÜKELÇİ DE KATILDI







Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL-DHA



Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Kadıköy'de Venezuela halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş yaptı. Eyleme, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes da katıldı.



Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup, Türkiye ve Venezuela bayrağı açıp, "ABD Venezuela'dan elini çek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "Kahrolsun emperyalizm", "Emperyalistler her zaman kaybeder" yazılı dövizler taşıdı.



Kadıköy Altıyol'a kadar yüreyen gruba Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes de destek verdi.



Reyes konuşmasına Türkçe olarak "Kardeşler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" diyerek başladı.



Reyes, "Dış güçler her zaman dünyada kendilerinin savaşlarını göstermeye çalışıyorlar. Ama dünya beş ülkeden daha fazla. Savaş devam ediyor. Bolivarcı devrim devam edecek. Bolivarcı devrim kültürel, politik bir bütünü ele almaktadır. Devrim devam ediyor" dedi.



TKP İstanbul İl Bürosu üyesi Zehra Güner ise Latin Amerika halkının baş düşmanı ABD'nin yıllardır denediği tüm müdahalelerin halk tarafından püskürtüldüğünü ve defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen 'güvenlik açısından olağanüstü tehdit' ilan ettiği Venezuela'ya bir kez daha saldırdığını ifade etti.



Güner, "Tıpkı 2002'de başkan Chavez'e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi büyük bir irade ile Miraflores Başkanlık Sarayı'nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezuela halkı bu oyunu bozacaktır" diye konuştu.







Görüntü dökümü:



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-Toplanan grubun görüntüsü



-Açılan pankart ve dövizler



-Türkiye ve Venezuela bayraklarını açılması



-Slogan atılması



-Yürüyüşten görüntü



-Basın açıklaması



-Venezuela Ankara büyükelçisinin görüntüsü



-Açıklama yapması



-Genel ve detay görüntüler



26.01.2019 - 16.30 Haber Kodu : 190126156

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