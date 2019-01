Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı katılacak.



CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından attığı 2 tweetle il başkanlığı görevinden istifasını geri çektiğini açıkladı. Kaftancıoğlu akşam saatlerinde Twitter hesabından istifa ettiğini açıklamıştı. Gece saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelen Kaftancıoğlu ve il yönetimi yaklaşık 4,5 saat basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ardından yine twitterdan yaptığı açıklamayla istifadan vazgeçti. Kaftancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri açıklama yapmadan il binasından ayrıldı.



Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:



1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.



2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul'a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.



Görüntü dökümü:



-------------



-Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması(Cep telefonu görüntüsü)



-Kaftancıoğlu'nun araba içindeki görüntüsü



-Detaylar



28.01.2019 - 00.32 Haber Kodu : 190128005



28.01.2019 - 05.47 Haber Kodu : 190128012



28.01.2019 - 06.00 Haber Kodu : 190128013



İSTİFADAN VAZGEÇEN KAFTANCIOĞLU PARTİLİLERE SESLENDİ







Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul il yönetimi ile yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından partililere yaptığı açıklamada yola devam kararı aldı. Bireysel olarak istifa kararı aldığını söyleyen Kaftancıoğlu, bu kararı almasının nedenini ise, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde örgütünün görüşlerinin parti yönetimine tam olarak yansıtılamaması şeklinde açıkladı.



Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara dönüşünde İstanbul İl Teşkilatı ile yaptığı yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla istifa kararından vazgeçtiğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı. Kaftancıoğlu, yapılan toplantının ardından partililerle bir araya gelerek süreci değerlendirdi.







"ÖRGÜTÜN SESİNİ YUKARIDA YETERİ KADAR YANSITAMADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde yaşananlara değinen Kaftancıoğlu, "İstanbul'u kazanacak büyükşehir başkanımız da hala çalışmalarına devam ediyor gecenin bu saati itibariyle. ve ben aynı şeyi 39 ilçe belediye başkan adaylarımız belirlenirken de yapacağımızı düşündüm ve bunun içinde hepiniz çok yoruldunuz. Ben, il yöneticisi arkadaşlarım, ilçe başkanı arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Ama ne yazık ki, sihirli bir değneğimiz yok. Her şey bir anda değişmiyor. Hep başaracağımıza inanıp, bu süreci hep birlikte, sağlıklı götüreceğimizi düşünürken, ilçe belediyelerimizin belirlenmesi, isimlerin hiç bir önemi yok arkadaşlar, kim olduğunun yada olmadığının hiç bir önemi yok. Ama ben örgütün sesini yukarıda yeteri kadar yansıtamadığımı düşündüm bugün"







"İSTİFA KARARINI KENDİM ALDIM"



İstifa kararını bireysel olarak kendisinin aldığını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Ben sorumluluğum olan İstanbul'da en azından benim tanıklığını ettiğim, tam bir yıldır çalışan, ama gerçekten çalışan örgütün sesini orada yansıtamamamın bende yarattığı moral motivasyon bozukluğudur. ve biraz önce arkadaşlarımın çok haklı bir eleştirileri oldu. O anki duygu ve düşüncemle de bireysel böyle bir yorum yaptım. Sonuçta durum değişmedi aynı kanaatteyim. Çünkü İstanbul örgütünün adaylar belirlenme sürecinde, ilçe belediye başkan adayları belirlenme sürecinde fikri tam olarak yukarıya yansıtılamamıştır ve bunun tek sorumlusu da benimdir. Hiç bahane bulmaya gerek yok. Bu konuda bahane üretmeye gerek yok"



"BÖYLE BİR KARARI TEK BAŞINA ALMAMAM GEREKİYORDU"



İl yönetiminin kendisine yönelik haklı bir eleştirisinin de olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, "Ama böyle bir kararı da yalnız başıma almamam gibi, en azından hayatın her alanında ortak karar alan, ortak akla inanan bir il başkanı olarak almamam gerektiğini il yöneticisi arkadaşlarım da uzun süren toplantının sonucunda ikna ettiler ve haklı olduklarını da kabul ettim"







"31 MART AKŞAMI İMAMOĞLU, BÜYÜK ŞEHİR BAŞKANI OLACAK"



Partinin çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Kaftancıoğlu, "O nedenle şunu söyleyeyim, Biz her şeye rağmen, her türlü aksaklıklara rağmen her ne olursa olsun, il başkan yardımcısı arkadaşlarımın söylediği gibi zorluklar belki biraz daha arttı ama buna rağmen 31 Mart akşamı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Ben hepinizin de böyle düşündüğünü biliyorum" dedi.



Görüntü dökümü:



--------------------



-Görüntü dökümü:



-------------



-Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması(Cep telefonu görüntüsü)



28.01.2019 - 06.13 Haber Kodu : 190128014



(ÖZEL)



CHP SANCAKTEPE İLÇE YÖNETİM KURULUNDAN TOPLU İSTİFA



Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,



Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde Alper Yeğin'in Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmemesine tepki göstererek toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.



İstifa kararını CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu yaptığı açıklama ile duyurdu. "Genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır" diyen Aksu sözlerine şöyle devam etti: "Bizler, Sancaktepe ilçe başkanlığı ve yönetimi olarak yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi için bir önceki ilçe başkanımız ve aday adayımız Alper Yeğin ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Sancaktepe'de yerel seçimleri alabilmek için emek verdik. Sancaktepe'de şu anda atanan adayımız ile seçimi alma şansımızın hiç olmadığını çok net bir şekilde ne yazık ki görüyoruz. Ancak 2014 yılında yapılan hataların genel merkez tarafından tekrarlanmış olduğunu da izliyoruz. 2014 yılında seçimi alamamış olan ve beş yılda bir partiye uğrayan bir adayın bölgecilik, kökencilik ve mezhepçilik gerekçeleri ile tekrar aday olma talebinin genel merkez tarafından kabul görmesi hatasıdır. Yine aynı şekilde bu adayımızın atanmış olması genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır. Bu da bizim Sancaktepe ilçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almamıza sebep olmuştur"



CHP Sancaktepe İlçe Başkan Yardımcısı Şafak Gülçiçeği ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada olmamızın sebebi, tüm kesimler tarafında kabul gören bizim eski ilçe başkanımız Alper Yeğin'in adaylığının olmamasıdır. Kendisi Sancaktepe'de tüm kesimler tarafından kabul edilen, bölgenin iş adamları, yerel yöneticileri, bölgenin toplum örgütleri tarafından kabul görmüş bir adaydır. Fakat genel merkezde bölgecilik, etnik köken ve mezhepçilik üzerine verilmiş olan başka aday kararı tarafımızca Sancaktepe yönetimi olarak bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bunula ilgili biz yönetim olarak gerekli tepkimizi koymak için istifa etme kararı aldık. Toplu olarak istifa edip, yönetim düşüyor zaten artık CHP'nin hak, hukuk, adaletten ayrıldığı düşüncelerimizi belirterek istifamızı sunuyoruz" diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu ile birlikte istifa eden yönetim kurulu üyeleri ise şöyle; Sakine Sönmez, Kazım Yılmaz, Şafak Gülçiçeği, Hasan Karabulut, Vedat Atış, Nuran Başaran, Metin Yılmaz, Selma Çelikol, Uğur İrfan Ergün.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-CHP Sancaktepe ilçe başkanı Sevgi Aksu açıklama



-CHP Sancaktepe ilçe başkan yardımcısı Şafak Gülçiçeği röportaj



-İstifa eden üyelerin toplu görüntüsü



-Genel ve Detay görüntüler



28.01.2019 - 00.17 Haber Kodu : 190128004



CHP'LİLERDEN SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZGEN NAMA'YA DESTEK



Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe İlçe Örgütü'nden bazı üyeleri, partinin Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Özgen Nama'ya destek olmak için ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sancaktepe'de Alper Yeğin'i aday göstermemesi üzerine ilçe başkanı ve yönetiminin toplu istifasının ardından mevcut aday Özgen Nama'ya destek veren CHP'liler ilçe binasının önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. CHP'iler adına açıklamalarda bulunan Muharrem Aydın, "31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe'de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını göndere çekeceğimizden hiçbir Sancaktepeli arkadaşımızın şüphesi olmasın" dedi. Aydın sözlerine şöyle devam etti: "31 Mart yerel seçimlerinde mevcut olarak atanmış olan Özgen Nama arkadaşımızın, başkan adayımızın Sancaktepe ilçe başkanlığı yönetim kurulu olarak, kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak ve tüm mahalli birim başkanlarımız olarak başkan adayımızın yanındayız. ve 31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe'de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını göndere çekeceğimizden hiçbir Sancaktepeli arkadaşımızın şüphesi olmasın. Bizler bu saatten itibaren kazanacağımız şekilde, hiç yorulmadan, bıkmadan, dinlenmeden çalışmalarımıza son sürat olarak devam edeceğiz. 31 Mart'ta yerel seçimlerde Sancaktepe Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacaktır. Biz burada kararlıyız ve çalışmalarımıza özverili devam edeceğiz. Kararımız kesin ve net, başaracağımızdan hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın" Yapılan açıklamanın ardından kalabalık grup Sancaktepe İlçe Örgütü binası önünden ayrıldı.



Görüntü dökümü:



---------------------



-CHP ilçe binası önünde toplanan kalabalık



Muharrem Aydın basın açıklması



-Genel ve detay görüntüler



28.01.2019 - 02.10 Haber Kodu : 190128010



DEVLET BAHÇELİ İSTANBUL'DA PARTİLİLERLE BULUŞTU



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK, İSTANBUL



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da, il başkanlığının organize ettiği akşam yemeğinde partililerle biraya geldi. Burada partililere seslenen Bahçeli, "İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. Bildiğiniz gibi, Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'de partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil eden değerli dava arkadaşlarım belediye başkan adayı olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzuruna çıkmışlardır. Kalan 36 ilçede ise AK Partili isimler belediye başkan adayı olarak gösterilmişlerdir. Ancak 39 ilçenin tamamında belediye başkan adayı olan kardeşlerimiz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarıdır. Ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır. "dedi.



Akşam saatlerinde partisinin il binasından ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 18.00'de İstanbul İl Teşkilatı'nın organize ettiği akşam yemeği için Yeşilköy'de bulunan otele geldi. Bahçeli'ye çok sayıda MHP İstanbul Milletvekili ve il yöneticileri de eşlik etti. Burada partililere seslenen MHP Lideri, "İstanbul, bugünkü toplumsal dokusu ile ülkemizin bütününü temsil eden büyük bir kaynaşmanın eseridir. İstanbul, Türkiye'nin özetidir, özelidir, özgüvenidir. Ev ev, semt semt, sokak sokak, mahalle mahalle asırların olgunluğunu, milletimizin sahip olduğu bütün zenginlikleri ihtişamında buluşturan bir dünya kentidir. Burada aşacağımız her siyasi engel, ulaşacağımız her siyasal zemin, vatan sathında karşımıza çıkan bütün zorlukları aşmada bize heyecan verecektir. Bunun için göreviniz ağırdır, büyüktür, tarihidir." dedi.







"CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL'DA ÖNE ÇIKMALIDIR"



Cumhur İttifakı'nın başarısının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısı olduğunu söyleyen Bahçeli, "İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. Bildiğiniz gibi, Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'de partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil eden değerli dava arkadaşlarım belediye başkan adayı olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzuruna çıkmışlardır. Kalan 36 ilçede ise AK Partili isimler belediye başkan adayı olarak gösterilmişlerdir. Ancak 39 ilçenin tamamında belediye başkan adayı olan kardeşlerimiz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarıdır. Ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır. Milliyetçi Hareket Partisi hem Maltepe'de, hem Beşiktaş'ta, hem de Silivri'de belediye başkanlıklarını kazanmak için mücadele halindedir. Artık İstanbul'da bir belediyemiz olsun, artık İstanbul'a yerel düzeyde doğrudan bir hizmetimiz dokunsun. Beklentimiz budur, arayışımız buna yöneliktir. Bunun yanında diğer ilçelerde de Cumhur İttifakı'nın AK Partili belediye başkan adaylarının seçilmesi hususunda bütün samimiyet ve gayretimizle çalışacağız, kendi adaylarımız için ne yapıyorsak onlar için de aynısını yapacağız. Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerinde mutlaka etkili olmalıyız, temsil kapasitemiz güçlü olmalıdır. Cumhur İttifakı İstanbul'da öne çıkmalıdır. İstanbul'un kronik sorunları kökünden çözülmelidir. Cumhur İttifakı'yla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'a mührünü vurmalıdır. Şayet İstanbul zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır. Çünkü; Zillette hayır yoktur. Zillette umut yoktur. Zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir" şeklinde konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasına şu şekilde devam etti:



Milli beka için Cumhur İttifakı'nın Mahalli İdareler Seçimleri'nde de varlığına kanaat getirdik, ona göre siyasetimizi ve stratejimizi tayin ettik. Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Seçimlerinden aldığı sonucun 31 Mart Seçimlerinde tahkimini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendirdik. 31 Mart 2019'da herhangi bir yol kazasının pek çok badireye yol açacağını öngördük. Bu maksatla dört ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde iki ana siyasi hedefimizi belirledik ve paylaştık. Birinci ana siyasi hedefimiz, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart 2019'dan güçlenerek çıkması, buna uygun mahalli idareler yönetiminin demokratik kazanımlarla tesisidir. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir. İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, dir olmak, sağlam duruş göstermektir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.



30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında ve bunların alt belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına riayet edecek şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle uzlaşmaya vardık. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerindeki oy dağılımlarını dikkate alıp siyasi irademizi netleştirdik. Partimizin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediye yönetimleri ve ilçe belediyelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi aday çıkarmadı. Hatta 30 Mart 2014'e göre söyleyecek olursak, partimizin yönetimi altında olmayan bazı yerlerde AK Parti yine aday göstermedi. Bunun yanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediyeleriyle bunların ilçe belediyelerinde de biz Cumhur İttifakı'na uygun olacak şekilde adaylarımızı çıkarmadık.







"PARTİMİZİN ADAY ÇIKARMADIĞI YERLERDE CUMHUR İTTİFAKININ ADAYLARI İÇİN ÇALIŞINIZ"



Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Siyasetimizi gölgeleyecek hiçbir ilişki ağının içinde olmadık. Birkaç daha belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik, boyun eğmedik, aman demedik, beka ağırlıklı siyasetimizden taviz vermedik. Sizlerden bilhassa bekliyorum ki, sağlam duruşumuzu, berrak düşüncelerimizi, isabetli değerlendirmelerimizi İstanbul'daki her insanımızla paylaşınız. Partimizin aday çıkarmadığı her yerde, hem Cumhur İttifakı'nın adayları için çalışınız, hem de belediye meclislerine daha fazla arkadaşımızın seçilmesi için elinizden gelen çabayı gösteriniz." İfadelerini de kullandı.



"15 TEMMUZ FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜNE TİYATRO DİYEN KRİPTO İŞBİRLİKÇİLER BEKA SORUNUNU GÖREMEZLER"



Konuşmasında CHP'yi de eleştiren MHP Lideri, "CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP'yle gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum görenler bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir? Biz hem beka deriz, hem de zekamızla bahtiyarlık duyarız. Biliriz ki, malum isimlere zekamızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim, arif, ilim kutbu zannederler. Bunlar bekayı bilmeseler de zeka sorunları olmadığı kanaatimdeyim. Allah herkese nasibine göre az ya da çok bir zeka vermiştir. Ancak bunlarda vatana sadakat sorunu vardır, devlete bağlılık sorunu vardır, bayrağa sevgi sorunu vardır, demokrasiye muhabbet sorunu vardır, millete aidiyet sorunu ise had safhadadır. Terör bir beka sorunudur, teröristlere cici çocuk muamelesi yapanlar beka sorununu anlamazlar. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne tiyatro diyen kripto işbirlikçiler beka sorununu göremezler. Fırat'ın doğusuna girilmesin diyen, Zeytindalı Harekatı'nı hazım zorluğu çeken çürümüşlere göre beka sorunu vehimden ibarettir." şeklinde konuştu.







"TRUMP'IN MADURO'YA DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ ŞİDDETLE KINIYORUM"



Konuşmasında Venezuela'daki olaylara da değinen Bahçeli, "Venezuela tüyler ürpertici, feci olayları görüyorsunuz. Tüm dünya bu ülkeye kilitlenmiş durumdadır. ABD Başkanı Trump seçilmiş bir devlet başkanını yayımladığı Twitter mesajıyla devirmeye kalkışmıştır. Bu haydutluktur, darbeciliktir, despotluktur, kanunsuzluktur, hüsran verici bir ilkelliktir. Maalesef demokrasi ve özgürlük savunucusu pek çok ülke sosyal medyadan verilen darbe çağrısına destek vermiştir. Küresel vicdan sınıfta kalmıştır. Demokrasi ağır bir yara almıştır. Uluslararası hukuk yırtılıp atılmıştır. Uluslararası düzen mahvın eşiğindedir. Birleşmiş Milletler zalimlerin yanında saf tutmuştur. Maduro'ya yapılan alçak girişim bundan sonra başka ülkeler için emsal teşkil edebilecektir. Trump yarın sabah kalktığında, canını sıkan, asabını bozan, sinirlerini oynatan bir devlet ya da hükümet başkanıyla ilgili yeni bir açıklama yaparsa dünyanın akıbeti ne olacaktır? veya ABD'deki bir muhalefet lideri geçici başkan olarak herhangi bir ülke ya da ülkeler tarafından tanınır ve ilanı yapılırsa insanlığın nerelere doğru savrulacağını düşünen, hesap eden var mıdır? Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek haktan, hakikaten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun eğmemesi, emperyalizmin esaretine girmemesi dileğimdir." dedi.







"ÖZELLİKLE MALTEPE, BEŞİKTAŞ VE SİLİVRİ'Yİ SİZLERDEN BAHANESİZ İSTİYORUM"



Bahçeli konuşmasının son bölümünde ise, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son burcudur. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin birlik, refah, huzur ve kalkınma yolunda son umududur. Milliyetçi Hareket Partisi asla teslim olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar mücadele edecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza, 39 ilçedeki belediye başkan adaylarımıza üstün başarılar diliyorum. Özellikle Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'yi sizlerden bahanesiz istiyorum." ifadelerini kullandı.







Görüntü dökümü



------------------------



-Devlet Bahçeli'nin salona gelişi



-Bahçeli ve protokol üyeleri



-Salondan genel ve detaylar



-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması



27.01.2019 - 19.46 Haber Kodu : 190127162



27.01.2019 - 19.49 Haber Kodu : 190127163



BOŞANDIĞI EŞİ VE 2 KAYINBİRADERİNE ATEŞ AÇTI: 3 YARALI



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL



Gaziosmanpaşa'da boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Tuğçe C. ve kardeşleri Batuhan C. ile Buğra C. yaralandı.



Olay, saat 23: 50 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 869/3. sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Serdar A. gece saatlerinde eski eşi T.C.'nin oturduğu sokağa geldi. Burada bir süre eski eşiyle tartıştıktan sonra Tuğçe C.'nin kardeşleri Batuhan C. ile Buğra C.'de dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serdar A. yanında getirdiği silahıyla ateş açıp olay yerniden kaçtı. Olayda Tuğçe C., Buğra C. ve Batuhan C. yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Tuğçe C. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Batuhan C. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Buğra C. ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri kaçan saldırganı arıyor.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Olay yerinden görüntü



-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü



-Genel ve Detaylar







28.01.2019 - 02.24 Haber Kodu : 190128011



SARIYER'DE, YANGIN ÇIKAN KULÜBEDEKİ PİKNİK TÜPÜ BOMBA GİBİ PATLADI



Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Sarıyer'de, bir binanın bahçesindeki kulübede çıkan yangında, piknik tüpü patladı. Mahalle sakinlerini sokağa döken patlamada binadaki bazı evlerin camları kırıldı.



Olay, Yeniköy Mahallesi Güner Sokak'ta saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki bir binanın bahçesindeki kulübe, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, kulübenin içindeki piknik tüpü büyük gürültüyle patladı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri ne olduğunu anlamak için sokağa döküldü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan kulübeye müdahale ederek yangını söndürdü.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın ve patlamada binadaki bazı evlerin camları kırıldı.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Patlama olan bahçeden detay örüntü



-Yanan eşyalardan detay görüntü



-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü



-Polis ekiplerinden detay görüntü



-Dairenin camlarının kırılması



-Dairenin dış cephesinin zarar görmesi



-Mahalle sakinlerinden detay görüntü



-Görgü tanığı Halit İvci ile röportaj



27.01.2019 - 19.56 Haber Kodu : 190127166

