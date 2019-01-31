Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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1 saat önce

11.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT) Açılış Töreni'ne katılacak.

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11.00

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT) Açılış Töreni'ne katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Yerel
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