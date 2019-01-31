Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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11.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT) Açılış Töreni'ne katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: DHA
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
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