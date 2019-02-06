Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

1 saat önce

09.15/11.30/18.30-Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya gelecek.

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09.15/11.30/18.30

- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya gelecek.

10.00

-Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütüiçindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerekyardım etmek" suçundan yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:10 Kaynak: DHA

Ayasofya, İstanbul, Güncel
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