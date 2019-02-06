Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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09.15/11.30/18.30-Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:10 Kaynak: DHA
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