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Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

40 dakika önce

11.00-Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.

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11.00

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak. 

13.23

Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden, aynı aileden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:48 Kaynak: DHA

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