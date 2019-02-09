Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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11.00-Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.
11.00
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.
13.23 Kartal
'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden, aynı aileden 9 kişi için Pendik
15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:48 Kaynak: DHA
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