Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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Kartal'da çökme ve yıkım ile ilgili gelişmeler takip ediliyor11.30-13.25Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da binanın çökmesi sonucu yaralananları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edecek, Dr. Mehmet Öz'ün vefat eden babası kalp cerrahı Prof. Dr.
Kartal
'da çökme ve yıkım ile ilgili gelişmeler takip ediliyor
11.30-13.25
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da binanın çökmesi sonucu yaralananları Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edecek, Dr. Mehmet Öz'ün vefat eden babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz
'ün Fatih
Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:05 Kaynak: DHA
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