Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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Şırnak'ta Bir Çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kirlenen Afişini Temizledi

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız