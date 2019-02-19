Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

1 saat önce

18.00/20.00Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi, System.String[]
18.00/20.00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

18.30

İBB Başkanı Binali Yıldırım, Arap Derneği ile Arap Topluluğu Birliği işbirliğiyle düzenlenen Arap Buluşmasına katılacak. Fatih Ali Emiri Kültür Sarayı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:11 Kaynak: DHA

Afganistan, Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü, Çırağan Sarayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta Bir Çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kirlenen Afişini Temizledi Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:39:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]