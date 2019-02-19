Dha İstanbul Haber Takip Gündemi
1 saat önce
18.00/20.00Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:11 Kaynak: DHA
Şırnak'ta Bir Çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kirlenen Afişini Temizledi
Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi