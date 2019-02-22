Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

7 dakika önce

14.00-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 Açılış Töreni'ne katılacak.

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14.00

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 Açılış Töreni'ne katılacak. 

10.00 

Binali Yıldırım  Sultanbeyli'de seçim çalışmaları yürütecek. İlk olarak kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile kahvaltı programına katılacak. 

11.00/14.30

Ekrem İmamoğlu, PERPA'da esnaf ziyaretinde bulunacak. Türkiye Muharip Derneği'nde gazilerle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Avrasya, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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