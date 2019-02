Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

09.30-19.30-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da kanaat önderleriyle buluşacak, esnafı ziyaret edecek, kadın seçmen buluşması ve mitinglere katılacak.

09.30-19.30



-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da kanaat önderleriyle buluşacak, esnafı ziyaret edecek, kadın seçmen buluşması ve mitinglere katılacak.



/////////////////////////////////



DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1



1- TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ (2)



Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,



Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.



Görüntü dökümü:



------------



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Çalışmalardan görüntü



-Meraklı vatandaşların görüntüsü



-Röp.



-Detaylar



-Bazı cihazlarla ölçüm yapılması-ek



-Çalışmalardan detay-ek



26.02.2019 - 06.39 Haber Kodu : 190226017



26.02.2019 - 07.49 Haber Kodu : 190226019



=====================================



2 - BEŞİKTAŞ'TA DUVAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ASKIDA KALDI







Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL



Beşiktaş'ta bir apartmanın bodrum kat bahçesi ile sokak arasındaki duvarda göçük meydana geldi. Sokakta bulunan 4 otomobil askıda kaldı. Göçük ile birlikte 2 ağaç da yerinden söküldü. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, sokağa döküldü.



Dikilitaş Mahallesi'nde yer alan Bestekar Aralığı'nda saat 03.30 sıralarında göçük meydana geldi. Büyük bir gürültüyle gerçekleştiği belirtilen göçük, bir apartmanın bodrum katındaki bahçeden sokak seviyesine yükselen duvarın yıkılmasına yol açtı. Kaldırımda bulunan 2 ağaç da duvarla birlikte bahçeye devrilirken, sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobil ise askıda kalarak, bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, ne olduğunu anlayabilmek için sokağa döküldü. Durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Bazı mahalle sakinlerinin araçlarını geri çekmeye çalıştığı öğrenilirken, bazılarının ise askıda kalan araçlarının düşmemesi için halatlarla önlem aldığı görüldü. Göçükte herhangi bir yaralanma ya da can kaybı vakası yaşanmadı.



Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, askıda kalan araçları vinçlerle kurtarma çalışması yürüttü.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------



Askıda kalan araçlar



Yıkılan duvar



Röportajlar



Araçları kurtarma çalışması



-Detaylar



26.02.2019 - 04.44 Haber Kodu : 190226016



=============================



3- ESENYURT'TA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN KADIN; CİNAYETİ İTİRAF EDEN EŞİ TUTUKLANDI



Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL,



Esenyurt'ta 31 Ocak'ta evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlenirken cinayeti itiraf eden eşi tutuklandı.



Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi 1358 Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında 31 Ocak 2019 tarihinde saat 18.00'de meydana geldi. Evli bir çocuk annesi Songül G. (38) 13 yaşındaki oğlu tarafından sırtı kanepeye yaslı şekilde yerde otururken hareketsiz bir şekilde buldu. Durum komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. O sırada kahvehanede bulunduğunu ifade eden kadının eşi Erdal G. de olay yerine geldi. Eve giren sağlık ekipleri Songül G.'nin öldüğü belirledi. Kadının boynunda morluklar ve yanında kısa bir ip bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay günü ifadesine başvurulan Erdal G., olay anında kahvenanede bulunduğunu ifade etti. Ekipler, Erdal G.'yi serbest bırakırken izlemeyi sürdürüdü. Kahvehane ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incleyen ekipler, Erdal G.'yi kamera görüntülerindeki şüpheli hareketleri nedeniyle tekrar gözaltına aldı. Erdal G. bu sefer sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal G. tutuklanarak cezaevien gönderildi.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)



---------------------



-Olay yeri



-Polis ekipleri



-Evdeki cesedin görüntüsü



-Mahalledekilerden görüntü



-Olay yeri inceleme ekipleri



-Cenazenin cenaze aracına konması



-Kadının fotoğrafı



-Kadının eşi ve çocuğuyla olan fotoğrafı



-Genel ve detaylar



25.02.2019 - 19.37 Haber Kodu : 190225195



=================================



4 - DENİZE DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA HAYATA TUTUNDU



Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,



Fatih'te, İlker Tezcan adlı kişi çalıştığı tekneden denize düştü. Çevreden yetişenlerce denizden çıkarılan Tezcan, sağlık görevlilerinin kalp masajı yapmasının ardından hayata döndürüldü.



Olay, Eminönü Sarıdemir Mahallesi Sahil Yolu Park İçi Yolu'nda saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Tezcan adlı kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sahile demirlemiş olan bir tekneden suya düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, denize atlayarak Tezcan'ı sahile karaya çıkardı.



Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, İlker Tezcan'ın nefes almadığını fark etti. Ambulansa alınan Tezcan, sağlık görevlilerinin uzun süre kalp masajı yapmalarının ardından hayata döndürüldü.



Yolcu teknesinde büfede çalıştığı öğrenilen İlker Tezcan, ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tezcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Tezcan'ı kurtaran vatandaşlardan Osman Ferhat "Denize düşmüş diye biliyoruz ama büyük ihtimal ailevi sorunları varmış diye söyleniyor. Bizim çalıştığımız geminin arka tarafında duruyordu. Biz onu çıkartmaya çalıştık ve çıkarttık. Sonra ambulans geldi durum bildiğiniz gibi. Şuan şoktayız titriyoruz. Böyle bir olayla karşılaşmak zor bir şey" diye konuştu



Görüntü Dökümü



----------------------



-Denize düşen kişiye sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması



-Deniz polisinden detay görüntü



-Polis ekiplerinden detay görüntü



-Tekne çalışanlarından detay görüntü



-Polis araçlarından ve ambulanstan detay görüntü



-Ambulansın gidişi



-Teknelerden detay görüntü



-İlker Tezcanı denizden çıkartan Osman Ferhat ile röportaj



25.02.2019 - 21.22 Haber Kodu : 190225207



=============================



4 - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASI: 166 ASKER TUTUKLANDI



Haber: Özden ATİK/İstanbul,



Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 188 askerden 166'sı tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 237 şüpheliden 188'i "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Bu şüphelilerin mahkemedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 166'sının tutuklanmasına karar verildi.



22 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



Öte yandan 5 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak açıklamalarda bulundukları, 9'u haklarında başka kovuşturma bulunması, 8'i değişen delil durumu olmak üzere toplam 22'si adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.



==========================



5 - KADIKÖY'DEKİ TAKSİCİ CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,



KADIKÖY'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



Kadıköy Bostancı Meydan Taksi Durağı'nda çalışan Aziz Kahraman'ın (63) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E'nin işlemleri tamamlandı.



Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Yakup İ. ve Metin K'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer şüpheli Mehmet E'nin de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.



OLAY



Kadıköy'de 23 Şubat'ta Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E, aracına bindikleri taksici Aziz Kahraman'ı, çıkan tartışmanın üzerine darbederek kaçmıştı. Kahraman, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şüphelilerin olay günü alkol aldıktan sonra sabaha karşı Kahraman'ın kullandığı ticari taksiye bindikleri, yolda Yakup İ'nin kusması üzerine taksi şoförü ile şüpheliler arasında tartışma yaşandığı, şüphelilerden Yakup İ. ve Metin K'nin bu nedenle taksi şoförü ile kavga ettiği, diğer şüpheli Mehmet E'nin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı belirlenmişti.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)



-----------------------



Kahraman'ın cenazesinin çıkarılması



Özgür Kahraman ile röportaj



-Çalıştığı duraktan görüntü



-Meslektaşları ile röp



-Fotoğrafları



25.02.2019 - 20.57 Haber Kodu : 190225205



=========================



(ÖZEL)



6-OKMEYDANI'NDA KÜLTÜR MERKEZİNE OPERASYON







Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 02: 30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında kırılamayan kapıların açılması için İtfaiye ekipleri de yer aldı.







KIRILAMAYAN KAPILAR OKSİJEN TÜPÜ İLE KESİLDİ



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüste ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.







SOKAKTA KUŞ UÇURTULMADI



Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlarda bölgede devriye görevi yaptı. Operasyonla ilgili bilgi verilmedi.







Görüntü dökümü:



----------------



-Operasyona giden polis ekipleri



-Ekiplerin sokağa girişi



-Kapı kırma sesleri



-Özel Harekat ekiplerinin çalışması



-Özel Harekat Polislerinin güvenlik önlemi alması



-Zırhlı araçlar



-Oksijen tüpü olan araç



-Zırhlı araçların devriye atması



-Genel ve detay görüntüler







26.02.2019 - 07.02 Haber Kodu : 190226018



===========================



7- İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI ŞİŞLİ'DE YÜRÜTTÜ



Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Onur MERİÇ/ İSTANBUL



CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde önce Şişli'de Kuştepe Roman Çiçekçiler Derneği üyeleri ile buluştu, ardından Darülaceze'ye geçerek, yaşlıları ziyaret etti. Buradan Fatih Camii'ne geçen İmamoğlu, ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenaze törenine katıldı. Şişli'ye dönüp, Feriköy'de pazar ziyareti yaptı. Pazardan sonra Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte Şişli seçim irtibat bürosunu açan İmamoğlu, noktayı, Kurtuluş son durakta halka hitap ederek yaptı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde önce Şişli'de Kuştepe Roman Çiçekçiler Derneği üyeleri ile buluştu, ardından Darülaceze'ye geçerek, yaşlıları ziyaret etti. Ardından Fatih Camii'ne geçen İmamoğlu, ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından soluklanmak için bir kafeye geçen İmamoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti. Fatih'ten tekrar Şişli'ye geçen İmamoğlu, Feriköy'deki kapalı semt pazarındaki esnafı ziyaret etti.



"EKREM VE MUAMMER B AŞARACAK"



İmamoğlu, Feriköy Pazarı'nın ardından, Şişli Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapmak üzere Kurtuluş Caddesi'ne geçti. Burada, İmamoğlu ve Keskin'e, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. "Şehirler de insanlar gibidir" diyen Büyükerşen, kentlere özel ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Büyükerşen, "Ekrem ve Muammer başaracak. Ben de onlara hocaları olarak destek vereceğim" dedi.



"İSTANBUL'UN KENTSEL DÖNÜŞÜM MESELESİNİ SAMİMİYETLE ÇÖZECEĞİZ"



İmamoğlu'nun Şişli programını, Kurtuluş son durakta vatandaşlara yaptığı konuşmayla noktaladı. Buradaki seçmenlere hitap eden İmamoğlu, "İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini samimiyetle çözeceğiz. Masanın en güçlüsü, malikler olacak. Şişli, çok merkezi bir yer ve vitrine konulan semtleri var. Şişli'nin her semti, vitrin olacak. Sözünün eri bir arkadaşınızım. Beraber çözeceğiz. Şişli'de bir talihsizlik yaşanıyor. Emekçi kardeşlerimizin haykırışlarını makul karşılıyoruz. Sorunları çözümsüz değil. Haklarının çözümü olacak. Anlayışlarını arttırsınlar. Bu sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız. Sesimizin karşılık bulacağını umuyorum. Biz, çalışanın emeğiyle oynayan bir anlayış değiliz. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Çalışanlarımızı severiz. Onlara parmak gösterip tehdit etmeyiz. Liyakat bizim için çok önemli" diye konuştu.







"BİZ KAZANACAĞIZ"



Seçim turu kapsamında 21 ilçe gezdiğini kaydeden İmamoğlu, "Biz kazanacağız. Diyecekler ki 'İyi ki bu adam kazanmış. Belki de bir dahaki sefere buna oy vereceğim' diyecekler. Yolumu çeviriyorlar 'Bize gel' diyorlar. Ha ben size gelmişim, ha siz bana gelmişsiniz. 16 milyon insan bizim için vatanseverdir. Hepsinden oy istiyorum. Bu ülkenin 82 milyon vatansever insanı var. Hepsiyle doya doya kucaklaşacağız. Güzel anlar, güzel yaşanacak. Huzurlu, güvenli, barış içinde bir Şişli vadediyorum. Lütfen çalışın ve sürece katılın. Hepinizi sürecin kahramanı olmaya davet ediyorum" dedi.







Görüntü dökümü



------------------------



-İmamoğlu'nun Darülaceze ziyareti



-İmamoğlu'nun Kemal Karpat'ın cenazesine katılması



-İmamoğlu'nun Pazar ziyareti



-İmamoğlu'nun seçim irtibat bürosu açılışı



-Yılmaz Büyükerşen'in konuşması



-İmamoğlu'nun seçmenlere hitap etmesi



-Genel ve detay görüntüler



25.02.2019 - 19.53 Haber Kodu : 190225200



====================================



8- TIR'A ÇARPAN KAMYONUN İTALYAN SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,



TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri mevkiinde bir kamyon ile bir TIR'ın karıştığı trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan kamyonun İtalyan sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. Kamyondan çıkarılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, Mahmutbey Gişeleri mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Gişelerden geçen İtalya kayıtlı, FH 172SX plakalı kamyonun İtalyan sürücüsü, önünde seyreden 34 HV 5113 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Şiddetli bir çarpışma sonucu kamyonun kısmı adeta kağıt gibi ezilerek, TIR'a yapıştı. Ezilen aracın şoför mahallinde sıkışan sürücüyü görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahmutbey Gişeleri'ndeki polis kontrol noktasında görevli polisler de kaza yerinde olası yeni bir kaza için önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İtalyan sürücüyü sıkıştığı yerden kısa sürede çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa taşınan kamyon sürücüsü, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilip kaza yerinin temizlenmesinin ardından TEM'de trafik akışı da normal seyrine döndü.



Görüntü dökümü:



------------------



Kaza yeri



Sıkışan sürücüyü çıkarma çabaları



Genel ve detay görüntüler



26.02.2019 - 01.13 Haber Kodu : 190226008



==============================



9 - ESENYURT'TA İKİNCİ YANGIN; BİNANIN ÇATISINDAN ALEVLER YÜKSELDİ



Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, saat 16.30 Pınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.



İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Olay yerinden görüntüler



-Yangından detaylar



-İtfaiye ekipleri



-Ekiplerin çalışmaları



Cep Telefonu kamerasından



-Çatıdan yükselen alevler



Detaylar



25.02.2019 - 17.29 Haber Kodu : 190225165

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı

Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum

Son Dakika! Tanzim Satışta Bakliyat Fiyatları Belli Oldu