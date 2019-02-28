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Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

1 saat önce

09.30/12.30Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" ve basın toplantısına katılacak.

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09.30/12.30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" ve basın toplantısına katılacak.

09.30/11.30/14.00/15.30/17.00/19.30/21.30/22.30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü'nde kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyareti ve miting yapacak. Soylu, Avcılar'da kadın seçmenlerle buluşacak, miting düzenleyecek, kanaat önderleriyle yemekte biraraya gelecek. Soylu Zeytinburnu'nda da Giresunlu gençlerle ve Rumelililerle buluşacak.

14.00

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Türkiye'de darbeler ve FETÖ gerçeği konulu sempozyuma katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:17 Kaynak: DHA

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