Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

5 dakika önce

09.30/11.45-AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım AB Komiseri Violetta Bulç ile görüşecek, İstanbul Design Summit tasarım günlerinin açılışına katılacak, Haliç Kongre Merkezi. Ak Parti Şişli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek seçim çalışmalarında bulunacak.

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09.30/11.45

-AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım AB Komiseri Violetta Bulç ile görüşecek, İstanbul Design Summit tasarım günlerinin açılışına katılacak, Haliç Kongre Merkezi. Ak Parti Şişli İlçe  Başkanlığı'nı ziyaret ederek seçim çalışmalarında bulunacak. 

09.00

-CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Eyüpsultan ve Alibeyköy'de sürdürüecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:16 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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