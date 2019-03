Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00/13.00/17.00/14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katılacak.

11.00/13.00/17.00/14.00



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katılacak.



10.00-17.30



Ak Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da seçim çalışmalarında bulunacak.



10.00-17.00



-CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de seçim çalışmalarında bulunacak.



DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1



1-BAHÇELİEVLER'DE ANNE VE KIZI EVLERİNDE CİNAYETE KURBAN GİTTİ



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL,



Bahçelievler'de, hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan(82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı(52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi.



Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü. Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izine rastlamadı. Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.



HEMŞEHRİLERİ EVE AKIN ETTİ, SUÇLULARIN BULUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU



Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



Olay yeri



Kalabalık



Polis ekipleri



Cenazelerin taşınması



Açıklamalar ve sloganlar



Genel ve detaylar



05.03.2019 - 03.17 Haber Kodu : 190305008



2- ESENLER'DE HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTA CAN PAZARI: 4 YARALI







Emin YEŞİL - Ersan SAN/ İSTANBUL DHA



Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil, beton bariyerleri aşıp savrulduktan sonra karşı yönde ilerleyen iki araca çarparak durabildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, 4 kişi yaralandı.



Kaza, Mahmutbey Yolunda dün saat 18.30 sıralarından meydana geldi. Ederine istikametinde seyir halinde olan 55 SJ 393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, beton bariyerleri aşıp savrulduktan sonra karşı yönde ilerleyen 34 PG 0828 plakalı minibüs ile 34 BBN 350 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, 15 yaşındaki M.D., Enes Karasungur, Emre Karasungur ve Yusuf Dereli yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Bağcılar ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.



Seyir halindeyken kazayı izleyen iki araç sürücüsü de kaza yaptı. Maddi hasarın oluştuğu bu kaza sonrası iki sürücü, birbirleriyle tartıştı.



Öte yandan; bazı vatandaşların, kazanın ardından ekiplerin çalışmalarını cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyadan canlı yayınladıkları görüldü.



Görüntü Dökümü:



-Kazanın hemen sonrası



-Araçtaki yaralı



-Yerde yatan yaralı



-Yaralılara yardım etmeye çalışan vatandaşlar



-Sağlık ekipleri



-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi



-Yaralıların ambulansa alınması



-Hurda yığınına dönen otomobil



-Kazaya karışan diğer araçlar



-Kazayı izleyen iki sürücüsünün yaptıkları kaza sonrası tartışmaları



-Polis ekiplerinin çalışmaları



Detaylar



04.03.2019 - 19.31 Haber Kodu : 190304230



3- HAVLAMA SESİNDEN RAHATSIZ OLDUĞU KÖPEĞİ BAŞINDAN VURDU



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL



Ataşehir'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi cebinden çıkardığı silahla köpeği başından vurdu. Ağır yaralanan köpek tedavi altına alındı. Olay saat 19: 30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mor Menekşe Sokak üzerinde yürüyen bir kişi köpeğin havlama sesinden rahatsız olduğu için cebinden çıkardığı silahla köpeğin başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.



Köpeği kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar durumu mahallede bulunan bir hayvan kliniğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Veteriner Hekim Eren Aydın Çilingir olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından köpeği kliniğe götürdü.



Veteriner Hekim Çilingir, "Akşam saatlerinde bir arkadaşımızın minik dostumuzun silahla vurulduğunu söylemesi üzerine, klinikteki çalışma arkadaşlarıyla minik dostumuzu almaya gittik. İlk olarak kafa tasında kanama olduğunu gördük. Yara bakım ve kanama durdurucu ilaçlarını yaptık. Daha sonra kanaması durup, durumu stabil olduktan sonra kafatası röntgeni çektik. Kafa tasında herhangi bir kurşuna rastlamadık. Şu an genel durumu kritik hayati risk devam ediyor. Çok fazla kan kaybetmiş. Gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Yaralı köpekten görüntü



-Tedavi yapılırken görüntü



-Veteriner Hekim Eren Aydın Çilingir röp.



-Genel ve Detaylar



05.03.2019 - 01.14 Haber Kodu : 190305005



4- SÜLEYMAN SOYLU: İKİ YILDA TOPLAM 3 BİN 333 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizli iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu(STK) temsilcileri ile İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.



Burada konuşma yapan Süleyman Soylu, "Dünya ülkeleri içerisinde demokrasi hak eden en birinci ülke Türkiyedir. Türkiye çok bedel ödedi. Her 10 yılda bir darbeyle karşılaştı. Darbe yapanları başka işlerle değil kumpaslarla, tezgahlarla değil, siyasal iradesiyle mağlup etti.Türkiye darbeler tarihini demokrasi ile yenen nadir ülkelerden birisidir" dedi.



"İKİ YILDA TOPLAM 3 BİN 333 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"



Bakan Soylu, "İki yılda toplam 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirdik. Bu iç güvenlik operasyonlarında. Bütün alana yayılmış durumdayız. İki yılda toplam üç bin doksan dokuz sığınak ve barınak imha ettik. Tonlarca silah mühimmat gıda, yiyecek… Yine söylüyorum, şehirde, kırsalda bir taraftan insansız hava araçlarıyla bir taraftan evlatlarımızla bütün alanı kapladık" şeklinde konuştu.



"SÖKÜP SÖKÜP GÖTÜRÜYORUZ"



Süleyman Soylu, "Terör örgütlerinden DHKP-C'nin kırsalda bir tek adamı kalmadı. Hepsini tasviye ettik, hepsini. PKK'da verdiğim rakam buraya dahil değil. Burada ilk kez söylüyorum. DHKP-C üst düzey yöneticisi çok uzun yıllardan beri eğer Türkiye'de ise ya ölüdür yada tutukludur. Söküp söküp götürüyoruz. Türkiye bütün bunlarla karşı karşıya bırakıldı" ifadelerini kullandı.



"İKİ YILDA TOPLAM 800'ÜN ÜZERİNDE PKK'LI TESLİM OLDU"



Soylu "İki yılda toplam 800'ün üzerinde PKK'lı teslim oldu. Biz bunun 350'sini ikna metoduyla teslim aldık. Binin üzerinde PKK'lı ailelerle bugün jandarma ve polis arkadaşlarımız birebir irtibat halindeler evladınızı çağırın adelete teslim olsun diye. PKK'ya katılanın iki katı kadar bizim onlardan ikna ile aldıklarımız. Bu şu demektir bir örgütü çözüyorsunuz. Bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Sadece teröristi tasviye etmek değil, örgütün hem fiziki hem de psikolojik halini ortadan kaldırabilmek için her şeyi yapıyorsunuz" diye konuştu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu salon çıkışında vakfın hatıra defterini imzaladı.











Görüntü Dökümü:



-Salondan detaylar



-Soylu'nun konuşması



-Soylu'nun vakıf defterine imza atması



05.03.2019 - 00.33 Haber Kodu : 190305003



5- SÜLEYMAN SOYLU: UYUŞTURUCU SATICILARINI YERİN YEDİ KAT DİBİNE GÖMMEZSEK NAMERDİZ



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa'da seçim mitingi düzenledi. Soylu'ya mitingde AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar eşlik etti.



Mitingde konuşan Süleyman Soylu, "Bundan 1 hafta önce DHKP-C ile ilgili İstanbul'da operasyon yapıldı. Uzun zamandır takip ediyorduk. Onlar, orada bir ine girip saklanacaklarını düşündüler. Bizimkiler inde de buldular. Türkiye sorumlusunu, biri yeşil, biri gri, bir gri toplam 8 kişiyi aldılar doğru hakimin önüne çıkardılar gereğini yaptılar." dedi.



"SEN LAFI SÖYLEYENE DEĞİL SÖYLETENE BAKACAKSIN"



Bakan Soylu, "Ben mecliste İçişleri Bakanlığı bütçesini tartışırken HDP için, 'bunların adamları adam değil ki, hep kadınları öne sürüyorlar.' dedim. Kadının birisi bize laf sokuşturacak. Dedi ki, 'Sizin askerleriniz ve polisleriniz işgal askerleridir' Bizim Hakkari'de ki, Şırnak'taki askerlerimize kendi ülkemizde 'işgal askerleri, işgal polisleri' diyor. Biz onun ağzının payını verdik. Orada ağzının payını aldı. Ama sen lafı söyleyene değil söyletene bakacaksın." ifadelerini kullandı.



"UYUŞTURUCU SATICISI 57 BİN KİŞİYİ HAPSE GÖNDERDİK"



Uyuşturucu satıcısı 57 bin kişiyi hapse gönderdiklerini belirten Soylu "2016 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 920. 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941. Şimdi, Aralık ayı hariç 2018 941'den 491'e düştü. Kılıçdaroğlu onlara da sahip çıktı. 'Niye uyuşturucu satıcılarını alıyorsunuz?' dedi. 300 tane kimsenin bilmediği normal iş yapıyormuş gibi görünen uyuşturucu liderlerini kulaklarından tuttuk kodese gönderdik." diye konuştu.



"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YAKALAMALARINI YAPTIK"



Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 1 günde 7.2 ton esrar daha şimdi. 10-15 gün oluyor 1,5 ton eroin, bin 250 kilo eroin, bin 200 kilo eroin, 1 tonu aşkın kokain. Dünyada Avrupa'da böyle yakalamalar yok hiçbir ülkede. Buradan söyledim tekrar söylüyorum; Milletimizi, ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı rahatsız eden uyuşturucu satıcılarıyla onların o liderlerini yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." şeklinde konuştu.







Görüntü Dökümü:



-Mitingden detaylar



-Süleyman Soylu'nun konuşması



-Mitingden detaylar



04.03.2019 - 22.49 Haber Kodu : 190304256



5- SOYLU'NUN MİTİNGİNDE ARABADA BIRAKILAN ÇOCUK CAM KIRILARAK KURTARILDI



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde kilitli bir otomobilde çocuk bırakıldı. Küçük çocuk Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında, edinilen bilgiye göre mitinge yakın bir noktada aracını park ederek alışveriş yapmaya gelen Recep Can, 5 yaşındaki Eymen Can isimli çocuğunu arabada bıraktı. Aracı kilitleyip, alışverişe giden baba daha sonra çocuğunun araçta olduğunu unutarak, miting alanına geçti. Kapısı kilitli araçta çocuğu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Çocuğun otomobilde kilitli kalması bu sırada sahnede toplananlara hitap eden Bakan Soylu'ya da haber verildi. Bakan Soylu, sahneden aracın camının kırılarak çocuğun kurtarılmasını istedi. 5 yaşındaki Eymen, Bakan Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak, kurtarıldı.



Görüntü Dökümü:



-Aracın kırık camı



-Çocuktan görüntü



-Genel ve detaylar



04.03.2019 - 18.40 Haber Kodu : 190304215



6- KILIÇDAROĞLU: KİMSEYİ AYIRMIYORUZ, BÖLMÜYORUZ



Haber-Kamera: İstanbul DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de düzenlenen mitinge katıldı. Sarıgazi Demokrasi Caddesindeki mitinge Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama ve CHP'li vekiller katıldı.



Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte yeniden bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Hep birlikte çalışacağız. Sen, ben, A partisi, B partisi demeyeceğiz. Hep birlikte Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi için mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu paylaşan herkes vatanseverdir. Bir diğerleri gibi değiliz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayız. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun her insan değerlidir ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Onlar vatandaşları ayırmak istiyorlar. Bölmek, kavga çıkarmak istiyorlar. Kavgadan kaçınacağız. Herkesi kucaklayacağız. Ülkeye, insana, çocuklara hizmet etmeyi bir vatanseverlik olarak düşüneceğiz" dedi.



"HERKESE EŞİT AMA FAKİRE BİRAZ DAHA EŞİT DAVRANACAKSIN"



Kılıçdaroğlu, "Bir mahallede yoksulluk varsa, insanlar geçinemiyorsa o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya daha fazla hizmet götüreceksin. Yoksul mahallelere, fakire fukaraya daha fazla hizmet götüreceksin. Onlar gibi yapmayacaksın. Herkese adil, eşit ama fakire biraz daha eşit davranacaksın. Sancaktepe'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sancaktepe'de bütün çocukların beslenme, gıda güvenceleri olacak. Anne asla 'çocuğumu besleyemedim' duygusuna kapılmayacak. Çünkü bilecek ki 'Sancaktepe'de sosyal demokrat, halkını seven, ayrım yapmayan bir belediye başkanı var' diyecek" ifadelerini kullandı.



"BU MEMLEKETTE BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ"



Kılıçdaroğlu, Biz halkın partisi olarak hiç kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Herkesin işi olsun isteriz. Arkadaşımız, Özgen kardeşimiz Sancaktepe'de belediye başkanı olduktan sonra 'şu işçiler Ak Parti döneminde girdi. Ben onların işine son vereyim' asla bunu demeyecek. Onlar çalıştıkları sürece, ürettikleri sürece onların güvencesi ben olacağım. Ayrımcılık yapmayacağız. Bütün herkesi kucaklayacağız. Birileri konuşuyor, her türlü hakareti yapıyor. Bunlara karşı sessizim. Çünkü o insanlarla uğraşmak doğru değildir. Onların diliyle konuşmak doğru değildir. Bizim yüreğimizde insan sevgisi var. Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim; bu memlekette huzura ihtiyacımız var. Bu memlekette işsizliğin olmaması lazım. Yoksulluğun olmaması lazım. Biz huzurun adresiyiz, kavganın değil. 1 Nisandan itibaren buranın kaderi değişecek. Yeni şeyler yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Bu memlekette barışı sağlayacağız. Birlikte yaşamayı sağlayacağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları



-Genel ve detaylar



04.03.2019 - 19.30 Haber Kodu : 190304229



04.03.2019 - 19.39 Haber Kodu : 190304231



7- BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜ



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, bugün Büyükçekmece'de yaptığı seçim çalışmalarının son durağı Tepecik Meydanı oldu. Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile birlikte burada toplananlara bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Büyükçekmece de iki tane dere var. Buraları ihya edeceğiz, buraları yeşillendireceğiz. Buralara da yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Yeşille maviyi buluşturacağız. Büyükçekmece çok daha güzel olacak. Buralar daha güzel olacak. İnşallah 3 bin 750 araç kapasiteli çeşitli yerlere otopark yapacağız. Mimarsinan bile güzelliğine hayran olduğu köprü, bu köprüyü bu perişan halinden kurtaracağız. Hem köprüyü yeni baştan elden geçireceğiz, hem de etrafındaki sahili düzenleyerek burayı Büyükçekmece'nin en gözde mekanı haline getireceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Yıldırım'ın konuşması



-Detaylar



04.03.2019 - 19.56 Haber Kodu : 190304236



8- EKREM İMAMOĞLU SARIYER'DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ



İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Sarıyer'deki özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi.



Buradaki konuşmasında öğrencilere, gündüz yaptığı Hüsamettin Cindoruk ziyaretinden söz eden İmamoğlu, "1984 yılında İBB Başkanlığı'na adaylığı olmuş. Adaylığıyla ilgili dokümanları bana hediye etti. Fotoğraflardan birisinde, tüm aday adayları bir evde, eşleriyle beraber oturmuşlar, biri çay, biri kek ikram ediyor. 'Nasıl bir İstanbul seçimi olacak' diye tartışıyorlar. Yine adaylar sohbetlerinde, 'İstanbul'u kim kazanacak' diye konuşuyorlar. Günün sonunda, 'Kazanan, kaybedenlere yemek ısmarlayacak' diye el sıkışıp, ayrılıyorlar. ya şimdi durum ne? Kimse bir araya gelmiyor. Açık davet. Bir TV kanalı bizi davet etsin. İBB rakibimizle konuşalım, sohbet edelim. Diyelim ki, 'En güzel kim yapar, kimin enerjisi daha azdır, kim bu işi seviyor?' Yok. Konuşulmaz. Kabul edilmez" dedi.



Görüntü Dökümü:



-İmamoğlu'nun üniversiteye gelişi



-İmamoğlu'nun konuşmaları



04.03.2019 - 21.42 Haber Kodu : 190304248



=========================



Cem Ergenç: Her şey normal



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL,



Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüp doktoru Cem Ergenç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Denizli, "Bu akşam yaşadığımız hadise her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Son derece hassas bir doktor kardeşimizle çalıştığımız için, bana olan yoğun sevgisi biraz fazla titiz davranmamıza neden oldu. Onu hiçbir şekilde dinlemememiz mümkün değil. Her maçta yaşadığım gerilim bu maçta da yaşandı. Gayet doğaldır. Birtakım şeyleri ortaya koyarsınız, futbolcularınızı, taraftarları izlersiniz. Oynanan futbol her şeyiyle iyi giderken bazı şeyler ters gidince sinirleniyorsunuz" dedi.



"HERKESİN RAHAT OLMASINI İSTİYORUM"



Hayatındaki ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hayatımda ilk defa devre arasında doktorumuz tansiyonuna bakalım dedi. Her hafta baksa her hafta aynı çıkabilecek tansiyon çıktı ama kontrol amaçlı hastaneye geldik ve tüm kontrolleri yaptırdık. Şu anda da karşınızdayız. Cem kardeşim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. İnsanlar ne olduğunu bilmeden, haberlerde çıkınca, Türkiye'de biriyle ilgili hastane haberi çıkınca yaklaşımlar farklı oluyor. Şu anda ben bunları söylemekle rahatlıyorum. Herkesin de rahat olmasını istiyorum. Haftalardır, hep beraber yaşadığımız bu sıkıntıyı yaşıyorduk, bugün bu anlamda iyi oldu skor olarak. Sosyal medyada bazı şeyler orantısız yer alıyor, o yüzden şu andan itibaren herkesin bu durumdan haberdar olması sizlerin aracılığıyla mümkün olacaktır. Normal yaşantımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



CEM ERGENÇ: HER ŞEY NORMAL



Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç ise şöyle konuştu: "Geçmiş olsun. Canlı yayında şahit olduğunuz gibi, hocamız ikinci yarı devre arasına girerken bir problem yaşadı. Maçın 35'inci dakikasında midesinde bir ağrı hissetmişti. Hoca genelde hiç yapmaz, bu sefer kenara gelip ilaç istedi. Tekrarlayınca tansiyona bakma ihtiyacı oluştu. Tansiyonu yüksek çıktı. Soyunma odasında hem benimle hem oyuncularımızın telkiniyle hastaneye gitmenin daha doğru olduğu kanaatine vardık. Hocamızı hastaneye getirdik. Hastanemize de teşekkür ediyoruz, hızlı bir şekilde hareket edildi, tetkikler hızlı şekilde tamamlandı. Her şey normal."



-------------------



Mustafa Denizli'nin açıklamaları



Cem Ergenç'in açıklamaları



Hastaneden detaylar



Menderes Türel ve Lal Denizli'den görüntüler



04.03.2019 - 23.12 Haber Kodu : 190304260



04.03.2019 - 22.39 Haber Kodu : 190304253



