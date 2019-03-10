Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

51 dakika önce

15.00/19.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekmeköy'de Turgut Özal Kültür Merkezi'nde halkla buluşacak, Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'na katılacak.

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15.00/19.00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekmeköy'de Turgut Özal Kültür Merkezi'nde halkla buluşacak, Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'na katılacak.

09.30-18.00

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bakırköy'de seçim çalışmalarında bulunacak. 

08.30-17.00

CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Sarıyer, Maltepe, Tuzla, Pendik'te seçim çalışmalarında bulunacak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:50 Kaynak: DHA

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