Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

51 dakika önce

11.00-14.00-16- 18.00-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan'da iş insanları,STK temsilcileri, muhtarlar, okul aile birlikleri ve spor kulüp temsilcileri, Zeytinburnu'nda şoförler odası, spor kulübü, STK temsilcileri ve yöre dernekleri, Gaziosmanpaşa'da esnaf ve sanatkarlar...

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11.00-14.00-16- 18.00

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan'da iş insanları,STK temsilcileri, muhtarlar, okul aile birlikleri ve spor kulüp temsilcileri, Zeytinburnu'nda şoförler odası, spor kulübü, STK temsilcileri ve yöre dernekleri, Gaziosmanpaşa'da esnaf ve sanatkarlar odası, muhtarlar, STK temsilcileri ve okul aile birlikleriyle buluşacak, "Sultangazi Halk Buluşması"na katılacak.

10.00

-Ak Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Güngören- Bağcılar'da seçim çalışmalarında bulunacak. 

10.30

-CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, The Marmara Otel'de Kent Yoksulluğu basın toplantısına katılacak, aynı eyrde Sanatçılar- Edebiyatçılar buluşmasına katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:11 Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Güncel
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