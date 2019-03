Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

10.00/13.20Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için GalatasarayÜniversitesi'nde tören düzenlenecek.

10.00/13.20



Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray



Üniversitesi'nde tören düzenlenecek. Dedeoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



10.30



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"na katılacak. Haliç Kongre Merkezi,



1- GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,



Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir sokaktaki kavgada bir kişi silahla yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi



Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1184 Sokak saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile C.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken C.Ş. silahla vurularak yaralandı. C.Ş'yi silahla vurup kaçan saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.



Vatandaşlar C.Ş.'yi kanlar içinde yerde görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri C.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. C.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Olayın meydana geldiği yer



Polis ekiplerinin olay yeri çalışması



Polisin önlemi



Genel ve detaylar







2- LÜKS OTOMOBİL BİNANIN KOLONUNA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - FATİH'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın kolonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, sabaha doğru saat 05.00 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatih istikametinden Zeytinburnu istikametine giden ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 FY 0222 plakalı lüks otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine 26 numaralı binanın kolonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.







HASTANEDEN KAÇTI



Tedavileri devam eden yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hafif yaralı olduğu belirtilen bir kişi hastaneden kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza yeri



-Kaza yapan lüks araç



-Kaza yapan araçtan çıkan kişiler



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Polis ekiplerinin çalışması



-Aracın çekici ile kaldırılması



-Hasar gören dükkanlar



-Belediye ekiplerinin temizlik çalışması



-Genel ve detay görüntüler



3- D100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce bariyerlere sonra da tabela direğine çarptı. Kazada sürücü Engin Gül, ağır yaralandı.







Kaza, Gülsuyu mevkii Kartal istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 34 LIS 554 plakalı servis minibüsüyle D100 sürücü Engin Gül, sahil yoluna girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere ardından da tabela direğine çarptı. Kazada sürücü Engin Gül, ağır yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün içerisinde sıkışan Gül'ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gül, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaza yerindeki meraklı vatandaşları başka bir kazaya daha mahal vermemek için uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada yoldaki ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.







Görüntü Dökümü:



------------------------



-Kaza yeri



-Sıkışan sürücü ambulansa götürülmesi



-Yaralıdan detay



-Polis ve itfaiye ekipleri çalışması



-Vatandaşla röp.



-Kaza yerinde bulunan meraklı vatandaşlar



-Genel ve detaylar



4- VAHŞİ SALDIRIYA UĞRAYAN RABİA'YA DESTEK ZİYARETİ



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından falçatayla boğazı kesilen, defalarca bıçaklanan, elleri bağlandıktan sonra dakikalarca işkenceye uğrayan ve öldüğü sanılarak bir çuval içerisinde göl kenarına atılan 25 yaşındaki Rabia K.'ya destek ziyaretinde bulundu.



Olay, geçen 6 Şubat akşamı meydana geldi. Aynı yaştaki Emre Çiçek, 2 yıl arkadaşlık yaptığı kız arkadaşı Rabia K.'yi önce yemeğe ardından tekstil atölyesine götürdü. Çiçek, kendisinden ayrılmak istediğini öğrendiği Rabia K.'nın karşı koyması üzerine falçatayla boğazını bıçakla kesti, yere yığılınca ellerini bağladığı genç kızı defalarca bıçaklayarak cinsel saldırıda da bulundu. Emre Çiçek baltayla da vurup tekmelediği Rabia K.'nın 3 saat sonra öldüğünü zannederek büyük bir çuvalın içine koyduktan sonra kiraladığı aracın bagajına yerleştirip Firuzköy Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Gölü kenarını attı. Şehirlerarası otobüs terminaline giderek babasına olanları anlatması üzerine polis Emre Çiçek'i gözaltına aldı ve sabaha karşı çuval içerisinde ağır yaralı genç kızı buldu. Genç kız 1 ay süren tedavi ardından taburcu edilirken, tüyler ürperten haberin DHA tarafından yayınlanması ardından Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, bugün Rabia K.'nın evine giderek destek verdi.



Kadın ve Aile Müdürü Pakize Akbaba, belediye psikoloğu Hacı Tekin ile birlikte ziyaret ettiği genç kıza sarılarak 'Geçmiş olsun' diyen Başkan Toprak, "Bir kez daha kadınlarımıza çocuklarımıza böyle felaketlerin, saldırıların olmamasını diliyoruz. Olduğunda da her zaman biz kadınları karşısında bulacaktır. Buna, 'Yaşatılmış acılar' diyoruz. Zalimin zulmünden Allah bütün kadınlarımızı yavrularımızı korusun. Kadına ve kız çocuklarına kalkan eller kırılsın. Kurumsal olarak Rabia kızımızın hukuken, toplumsal olarak karşısında yer alma kararlılığı içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendisine tıbbi, her türlü sosyal bakımdan yanında olacağız. Hekim olarak bir kızımızın elini tutarak destek vereceğiz. Travmayı atlatmasına ve başka ne yapılacak olursa yanında yer alacağız" dedi.



Belediye psikoloğu Hacı Tekin de, henüz psikolojik tedavi görmeyen, konuşamaz haldeki Rabia K.'ya bu alanda her türlü desteği vereceğini, yaşadığı travmayı kısa sürede atlatması için gerekeni yapacaklarını söyledi.



Lösemi tedavisi gören annesi Nurhayat K. ve KOAH hastası babası Şerif K., kızlarına gösterilen yakın ilgi nedeniyle Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye teşekkür etti. Şerif K., "Kızım bugün yaşıyorsa, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sayesindedir. Size de çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Belediye Başkanı, genç kıza çiçek verirken



Başkan ve saldırıya maruz kalarak ağır yaralanan genç kız



Belediye psikoloğu



Kızın anne ve babası



Ziyaretten genel ve detay görüntüler



14.03.2019 - 20.34 - Haber Kodu : 190314268



5- MARTI PROJESİ'NİN İLK ETABI BUGÜN AÇILIYOR



Ali AKSOYER/İSTANBUL,-KABATAŞ Meydanı ve Transfer merkezi projesinin ilk etabı bugün açılıyor. Projenin ilk etabında 700 metrekarelik terminal binası ve iki iskele hizmete hazır hale getirildi. Açılıştan önce hizmete alınacak iskelelere yanaşan şehir hatları vapurları gün boyu deneme seferleri yaptı.



2020 DE TAMAMLANCAK



Kamuoyunda Martı Projesi olarak bilinen yapımına 2016 yılının Temmuz ayında başlanan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. İlk etabın açılışından sonra Kabataş İskelesi'nden ilk vapur seferleri başlayacak. Şehir Hatları'nın gemileri Kabataş iskelesinden Boğaz ve Adalar seferleriyle hizmet vermeye başlayacak. Projenin 2. Etabı ise Ekim 2020'de tamamlanacak. İkinci etabın tamamlanmasıyla İDO ve BUDO gemileri de burayı kullanacak. Ayrıca boğaz gezisi yapan turistik teknelerde kompleksi kullanacaklar.



İKİNCİ ETAPTA DEV BİR MEYDAN YAPILACAK



Revize edilen yeni projeye göre, terminal binaları klasik Osmanlı yapısı olacak. Projenin ikinci etabında, 32 bin 500 metrekarelik meydan yapılacak. 18 bini 400 metrekaresi sert zemin, 14 bin 142 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Projeye göre iskelenin önüne 3 adet terminal binası inşa edilecek. Bölgede yerin altına 700 otomobil, 26 engelli aracı ve 95 otobüs kapasiteli 2 katlı yer altı otoparkı inşa edilecek.



GÜNDE 210 BİN YOLCU KAPASİTELİ



Kabataş Transfer Merkezi tamamlandığında günde 210 bin yolcuya hizmet verebilecek. Transfer merkezinde kara, deniz ve raylı sistemler birbirine entegre olacak.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Projenin havadan görüntüleri



14.03.2019 - 18.33 Haber Kodu : 190314237



6- PENDİK'TE KAYIP İLANI VERİLEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA



Pendik'te boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üç gün önce hakkında kayıp ilanı verilen Battal Özcan'a ait olduğu belirlendi.



Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise haber verdi. Polis, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesedin üzerinden Battal Özcan adına kimlik çıktı. Özcan'ın hakkında üç gün önce kayıp ilanı verildiği bilgisi üzerine olay yerine yakınları çağırıldı. Yakınları, Özcan'ın cesedini teşhis etti. Özcan'ın cansız bedeni Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Olay yerinden görüntü



-Polisin cesedi inceleme görüntüsü



-Yakınlarının teşhis ederken görüntüsü



-Cenazenin taşınması



-Cenaze aracına yüklenmesi



-Genel ve detay görüntüler



14.03.2019 - 19.50 - Haber Kodu : 190314263



7 - THY'NİN PARİS'TEN İSTANBUL'A GELECEK UÇAĞINDA MOTOR ARIZASI



Gökhan ARTAN/ İstanbul,



Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan Airbus 320 tipi yolcu uçağında kalkış öncesi motor arızası meydana geldi. Yolcular arıza nedeniyle uzun süre havalimanında bekletildikleri gerekçesiyle isyan etti.



Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan bugün Türkiye saati ile 16.45'te kalkış yapması planlanan TK1820 sefer sayılı THY'nin Airbus 320-232 tipi uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi. Bunun üzerine park yerine geri dönen TC-JPL kuyruk tescilli uçağın yolcuları terminale geri götürüldü. 4 saat gecikmeye giren uçağın yolcuları uzun süre havalimanında bekletilmelerine isyan ederek yetkilileri protesto etti. Görevliler ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmaların artması üzerine Fransız polisi olaya dahil oldu. Yolcuların protestoları sonrası Fransız yetkililerin de devreye girmesiyle yolcular otele götürüldü.



Görüntü dökümü:



--------------



-Yolcunun cep telefonu kamerasından uçaktan görüntü



15.03.2019 - 00.11 - Haber Kodu : 190315001



8- "TÜRKİYE'YE ENERJİ VEREN KADINLAR ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU



İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri" Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda törenle sahiplerine verildi.



Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı . Törende Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinan Oktay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ile sanat, siyaset ve iş dünyasından bir çok konuk yer aldı.



Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, ödül törenin önemine değinerek, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın, geçen yıl başlatmış olduğu bu ödül töreninin, hepimize ilhamlar vereceğini düşünüyorum. Enerji sektöründe üstün işler yapan kadınlarımızı tanıma imkanı buluyoruz. Her ne kadar, her dalda yalnızca bir kişiye ödül verilse de, projesiyle aday olan her hanımefendinin, birincilik ödülünü paylaştığına inanıyorum. ve her birini kutluyorum." dedi.



"KADIN RUHU, BAŞTAN AŞAĞI ENERJİ, FİKRİYATI İSE TABİİ KAYNAKTIR"



Kadınlar çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda olmaları gerektiğine vurgu yapan Emine Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün artık kadınların istihdamı kadar, çalıştıkları sektörlerde karar alıcı pozisyonda olmalarını önemli görüyoruz. Zira karar süreçlerinde kadınların eksikliği, tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlıktır. Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabi kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki, kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir."



Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerin göre, araba kazalarında kadınlar erkeklere göre yüzde 47 oranında daha fazla yaralandığına dikkat çeken Erdoğan, "Bunun sebebi, güvenlik önlemlerinin erkek anatomisine göre dizayn edilmesi olarak açıklanıyor. Çünkü tasarımcılar çoğunlukla erkeklerden oluşuyor. Bu veriyi, kadın erkek arasında kasıtlı bir ayrımcılık olarak okumamalıyız elbette. Yaşamın her alanını tasarlarken, kadınların her aşamada işin içinde olmasının gerekliliği olarak görmeliyiz." diye konuştu.



"GELECEKTE TEKNOLOJİ ALANI ÇOK DAHA FAZLA GENİŞLEYECEK"



Kız çocukların eğitimine değinen Emine Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi, teknoloji ile insan arasındaki bağ, her geçen gün kuvvetleniyor. Hayatımızı büyük oranda teknolojiye bağlı olarak yaşıyoruz. Gelecekte teknoloji alanı çok daha fazla genişleyecek. Teknolojide, fikirlerle tasarlanan bir olgu. Dolayısı ile burada mümkün olduğunca çok kadın fikrine ihtiyacımız var. Dünya Ekonomik Forumunun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, dünyada yapay zeka profesyoneli kadınların oranı, sadece yüzde 22. Oysa bu rakam erkeklerde yüzde 78. Peki ne oluyor da kadınlar, kendi geleceklerini doğrudan ilgilendiren bu alanlara adım atmaktan geri duruyorlar? Sanıyorum bunun arkasındaki temel neden, kız çocuklarının bilim alanına yeterince yönlendirilmemesi. Anne babalar genellikle, bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda erkek çocuklarının başarı gösterebileceklerine inanıyorlar. Uluslararası raporlar kadar Türkiye'deki rakamlar da bunu teyit ediyor. Nitekim, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerinde. Mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise bu rakam yalnızca yüzde 22. İşte bu sebeple, bugün burada Enerji Sektörü gibi dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte olmak, çok önemli. Sizlerin, gençlerimize vereceğiz ilhamın değeri paha biçilmez."







"LÜTFEN KIZ ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNLERİNE BARİKATLAR YERLEŞTİRMEYELİM"



AK Parti hükümetlerinin kadın istihdamına yönelik hedeflerine değinen Erdoğan, "Hükümetimiz, 2023'te kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e ulaştırmayı hedefliyor. Bu rakama ulaşırken en çok katılımın, enerji ve bilişim sektörü gibi dünyanın kaderini değiştirecek sektörlerde gerçekleşmesini umut ediyorum. "şeklinde konuştu.



"Kadınlar kendilerine bahşedilmiş içgüdülerle, bakan, büyüten ve devamlılığı sağlayan bir fıtrata sahipler." diyen Emine Erdoğan konuşmasını şöyle devam etti: "Her anne, bundan sonra çocuğuna güzel bir gelecek sağlamak için imkanlar oluştururken, denklemin içine tabiatı da koymalı. Enerjisi tükenmiş, suları bitmiş, toprakları çoraklaşmış bir dünyada çocuklarımız için bir gelecek tesis edemeyiz. Çevre konusunda kadınlarımızın bir adım önde, etkili aktörler olacağına inancım tamdır. İşte tüm bu meseleler, bizi bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle altını sıklıkla çizdiğimiz ikinci konuya getiriyor. O da, kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, kendi kimliklerini muhafaza ederek var olmalarının gerekliliği. Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir. Kadınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum. Kız çocuklarımız da, ülkemizin enerji kaynakları başlığına dahildir. Lütfen kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Onları belli meslek gruplarına dahil olmaları için koşullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol alsınlar. Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı, onların hayallerine yatırım yapmak ve onları yüreklendirmektir. Bu nedenle onlara, dünyanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, cinsiyet değil, inanç meselesini olduğunu anlatın. Bu akşam burada gördüğümüz başarılı kadınlar da bunun ispatıdır. Enerji sektörünün farklı alanlarında ortaya koydukları çalışmalar, hepimizi gururlandırmaktadır."



"KADINLARIN YERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GAYRET İÇİNDEYİZ"



Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törene çok yoğun bir başvuru olduğunu ve jürinin çok detaylı incelemeler sonucunda karara vardığını söyledi.



Üreten, değer katan kadınların hikayelerinin bir geceye sığamayacak kadar dolu ve zengin olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu hikayelerin baş kahramanları enerjinin güçlü kadınları, petrol sahalarında, maden ocaklarında çalışan, yönetim kurullarına başkanlık eden, hayallerinin peşinden giden enerjinin güçlü kadınları. Bizler bugün bu törenle sadece bu gerçeğe ayna tuttuk. Bu aynadan yansıyanlar aslında Türkiye'nin kadınları, enerjisi. Bizler bunun görünür kılınması için aracılık ediyoruz. Enerjinin erkek egemen bir sektör olduğu algısını kadınların varlığıyla değiştireceğiz. Sahadan en tepe yöneticiye kadar kadınların varlığını önemsiyor, daha güçlü temsil için sektörü teşvik ediyoruz. Kadınların yerini güçlendirmek için gayret içindeyiz. Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine kadını ve erkeğiyle 81 milyon hep birlikte yürüyeceğiz ve birbirimize omuz olacağız. Ne birimiz önde, ne birimiz arkada." diye konuştu.



Bakan Dönmez, Anadolu topraklarının kalbinde merhamet ve cesaret besleyen kadınların yurdu olduğunu belirterek, Mevlana'nın "Kadın Hakk'ın nurudur." sözüne atıfta bulundu.



"Hayatımızın tüm alanlarında kadınlarımız olmazsa eksik kalırız" diyen Dönmez, kendi hayatında en önemli kadınlar olan annesine, eşine ve kızlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.



"ÇOK DAHA POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIMI TAAHHÜT EDİYORUM"



Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödüllerinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, törenin Türkiye'de kadın konusunda düzenlenen en etkin programlardan biri olduğunu ifade etti.



Geçen yıl Türkiye'ye Enerji Veren Kadınları Ödül Töreni fikri ile enerji gibi erkek egemen bir sektörde kadın çalışanlardan çok güçlü bir karşılık bulduklarını kaydeden Albayrak, "Sesimize ses kattığınız için teşekkür ediyorum. Bu platformu cinsiyet eşitsizliğine karşı konulan bir platforma dönüştüren herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Albayrak, bugün kadına karşı şiddet ve cinsiyet adaletsizliği başta olmak üzere hepsinin çözümünün Türk kültür ve inancında var olduğunu aktaran Albayrak, kadının toplumun en değerli parçası ailenin mimarı olduğunu, Türk kadınının hem Anadolu'da, Kurtuluş Savaşı'nda hem de 15 Temmuz'da mücadele verdiğini vurguladı.



Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Söz konusu vatan olunca yollara düşen silahların tankların önüne dimdik dikilendir Türk kadını. Cinsiyet ayrımcılığı için bir şey yapmak istiyorsak bakmamız gereken en önemli nokta kadınlarımızın fıtratıdır. O fıtrat yalnızca narin ve kırılgan olmak demek değildir. Yaradan, Nisa Suresi'nde 'Emaneti ehline veriniz' diyor. Kadın meselesine bakmamız gereken nokta da budur. Saçlarının teli için dünyayı vereceğiniz çocukları emanet ederken, şirketlerdeki hangi görevi bir kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz? O halde kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmamız gerekiyor. Kadın eli değmeyen iş incelik, zarafet ve merhametten nasibini almamış demektir. Geçen yıl bir çağrı yapmıştık enerji sektöründeki firmalarımıza. Kadın çalışan ve yönetici sayısını arzu ettiğimiz noktaya çıkaralım demiştim. Şimdi bu çağrıyı ekonomi alanındaki tüm firmalara ve sektörlere yapıyorum. Ankara'da ben kendi bakanlığım olmak üzere çok daha pozitif ayrımcılık yapacağımı taahhüt ediyorum. Lütfen erkekler olarak bakışımızı değiştirelim, kadınlarımıza güvenelim ve inanalım"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören kapsamında 200'den fazla ismin başvuruları incelendi



Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.



"Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Başkanvekili Gülsüm Azeri'nin yaptığı jüri heyetinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Oyuncu Hülya Darcan Korel, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Türkiye İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Citibank Türkiye Ülke Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serra Akçaoğlu yer aldı.



Törende, "akademi" alanındaki ödülü Prof. Dr. Şule Ertan Ela'ya, Jüri Başkan Vekili Murat Özyeğin takdim etti. Kayserigaz Birim Yöneticisi Işıl Akkoç, "profesyonel" alanındaki ödülünü Jüri Başkanı Azeri'den alırken, "iş dünyası" alanındaki ödülü Shell'den Dr. Selda Gülcan'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi.



"Geleceğe ilham veren kadın" kategorisindeki ödül milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın olurken, ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk takdim etti.



"Girişimcilik" alanındaki ödülü Bakan Albayrak Burcu Aydemir'e verirken, "enerjide örnek şirket" kategorisi ödülünü Enerjisa Satış Perakende AŞ adına şirket Üst Yöneticisi Ziya Erdem, Bakan Dönmez'den aldı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'a "jüri özel ödülünü" Emine Erdoğan takdim etti.



Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



Görüntü Dökümü:



---------------



-Konuklardan detay



-Meltem Demirören Oktay ile Sinan Oktay'dan detay



-Emine Erdoğan'ın konuşması



-Berat Albayrak'ın konuşması



-Ödül töreni



-Salondan detaylar



14.03.2019 - 23.53 - Haber Kodu : 190314284



