Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

51 dakika önce

11.00/14.00/16.30/-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye,Fatih ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek.

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11.00/14.00/16.30/

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye,Fatih ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek.

09.30-17.00

-AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda seçim çalışmalarında bulunacak. 

10.00-18.30

-CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir, Şişli, BeşiktaşSarıyer ve Eyüpsultan'da seçim çalışmalarında bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:41 Kaynak: DHA

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