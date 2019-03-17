Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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51 dakika önce
11.00/14.00/16.30/-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye,Fatih ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek.
11.00/14.00/16.30/
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye,Fatih ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek.
09.30-17.00
-AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda seçim çalışmalarında bulunacak.
10.00-18.30
-CHP İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir, Şişli, BeşiktaşSarıyer ve Eyüpsultan'da seçim çalışmalarında bulunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:41 Kaynak: DHA
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