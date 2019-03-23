Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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1 saat önce
10.00/19.00İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayburtlular Kahvaltısı"na katılımının ardından, Küçükçekmece'de Aşık Veysel Caddesi, Sefaköy'de Fevzi Çakmak Meydanı, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Yağlıdere Parkı, Kartal'da Hürriyet ve Orhantepe mahalleleri, Şile'de ise Çavuş Mahallesi'nde...
10.00/19.00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Bayburtlular Kahvaltısı"na katılımının ardından, Küçükçekmece
'de Aşık Veysel
Caddesi, Sefaköy
'de Fevzi Çakmak
Meydanı, Eyüpsultan'da Yeşilpınar Yağlıdere
Parkı, Kartal
'da Hürriyet
ve Orhantepe mahalleleri, Şile
'de ise Çavuş Mahallesi'nde vatandaşlara hitap edecek.
10.00 AK Parti İBB
Başkan adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmalarını Avcılar
, Bahçelievler
ve Esenler
'de sürdürecek.
10.00 CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, seçim çalışmalarını Bakırköy
, Beylikdüzü
, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar
'da sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:43 Kaynak: DHA
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