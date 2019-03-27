Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

9 dakika önce

13.30- 18.30-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt, Beylikdüzü,Avcılar ve Küçükçekmece'de miting yapacak10.

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13.30- 18.30

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de miting yapacak

10.30

-Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri veaskerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesininardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un,İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:12 Kaynak: DHA

Esenyurt, Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece, Güncel
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