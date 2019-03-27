Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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13.30- 18.30-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt, Beylikdüzü,Avcılar ve Küçükçekmece'de miting yapacak10.
13.30- 18.30
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Esenyurt
, Beylikdüzü
, Avcılar
ve Küçükçekmece
'de miting yapacak
10.30
-Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri veaskerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesininardından tutuklanan ABD
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un,İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:12 Kaynak: DHA
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