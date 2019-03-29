Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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10.30/11.30/13.30/14.30/15.30/16.30/17.30/18.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglere katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:09 Kaynak: DHA
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