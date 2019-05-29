DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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1 saat önce
20.34-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:02 Kaynak: DHA
20.34
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılacak.
10.00
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