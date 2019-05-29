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1 saat önce

20.34-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ, System.String[]

20.34
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılacak.

10.00
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla bir araya gelecek
 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:02 Kaynak: DHA
Avrasya, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İstanbul, Güncel
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